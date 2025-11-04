Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.

Zielone serce Milanówka

Milanówek, od lat znany jako „miasto-ogród”, staje się miejscem, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Osiedle Zdrój idealnie wpisuje się w ten charakter, oferując mieszkańcom spokój, zieleń i sąsiedzką atmosferę, a jednocześnie bliskość dynamicznie rozwijającego się hubu komunikacyjnego.

„Osiedle Zdrój od początku planowaliśmy jako inwestycję unikatową – zieloną, komfortową i przyjazną mieszkańcom. Bliskość przyszłego CPK daje dodatkowy impuls rozwojowy: mieszkańcy będą mogli korzystać zarówno z nowych miejsc pracy, jak i z nowej infrastruktury transportowej. To połączenie ekologii z nowoczesnością i rozwojem regionu”, mówi Mariusz Cegielski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Ekologia i architektura na najwyższym poziomie

W pierwszym etapie Osiedla Zdrój powstaje aktualnie 114 mieszkań w kameralnych, trzykondygnacyjnych budynkach. Docelowo osiedle wprowadzi na lokalny rynek około 380 lokali w 13 obiektach, otoczonych zielenią i ogólnodostępnymi przestrzeniami wspólnymi. Blisko połowę powierzchni inwestycji zajmą tereny zielone, w tym park linearny oraz ogólnodostępna tężnia, która stanie się miejscem spotkań mieszkańców i stworzy korzystny mikroklimat.

Osiedle powstaje na zrewitalizowanym terenie dawnej fabryki MIFAM. Po kompleksowej remediacji gruntu usunięto historyczne zanieczyszczenia, nadając temu obszarowi nową jakość. To także pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Milanówku certyfikowana w systemie BREEAM, potwierdzająca wysokie standardy ekologiczne i troskę o środowisko.

„Milanówek zyskuje na znaczeniu dzięki tak prestiżowym projektom jak Osiedle Zdrój. W niedużej odległości od planowanego CPK osiedle stanie się nie tylko miejscem życia, ale też symbolem synergii między dużą inwestycją infrastrukturalną a lokalnym, przyjaznym ekosystemem. To przykład, jak można tworzyć przestrzeń odpowiadającą na współczesne potrzeby pracy i życia”, dodaje Mariusz Cegielski.

Projekt wyróżnia się także transparentnym procesem realizacji. Trei Real Estate prowadził konsultacje z mieszkańcami i współpracował z Komisją Środowiskową Rady Miasta, zapewniając otwarty dialog i bieżące informowanie o kolejnych etapach prac. Takie podejście buduje zaufanie i pokazuje, że inwestor stawia na tworzenie przestrzeni w harmonii z lokalną społecznością.

Osiedle Zdrój Foto: materiały prasowe

Nowa perspektywa dla Milanówka

Połączenie ekologicznych rozwiązań, nowoczesnej architektury i bliskości jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Polsce sprawia, że Osiedle Zdrój to inwestycja na miarę przyszłości. Stanowi przykład, jak rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zrównoważone budownictwo mogą kształtować nową jakość życia w mieście-ogrodzie.

„Milanówek, korzystając z rozwoju CPK, zyskuje nową perspektywę – i dzięki takim projektom jak Osiedle Zdrój ma szansę stać się jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji mieszkaniowych w zachodniej części Mazowsza”, podsumowuje Mariusz Cegielski.

Materiał Promocyjny