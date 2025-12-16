Aktualizacja: 16.12.2025 20:45 Publikacja: 16.12.2025 16:01
Powstaje nowy segment rynku nieruchomości? / zdjęcie ilustracyjne
Foto: FotoKieltyka.pl / Adobe Stock
Apartamenty ReVital budowane są przez Origin Investments przede wszystkim z myślą o ich sprzedaży seniorom. Tym samym różnią się od klasycznego PRS, czyli lokali na senioralny wynajem instytucjonalny. W nowych budynkach seniorzy mają mieć zapewnione nie tylko mieszkania, lecz także możliwość korzystania z części wspólnych oraz pakietów usług. Do ich dyspozycji ma być więc m.in. sala klubowa z aneksem kuchennym czy specjalnie przeszkolony concierge dostępny przez cały tydzień.
– Naszym celem jest bycie przede wszystkim wiodącym operatorem w Polsce z jak największą liczbą klientów. Co ważne – z każdym obiektem wiążemy się długoterminowo i stosujemy szereg rozwiązań, by tę trwałość usługi zapewnić. To my odpowiadamy za standard funkcjonowania obiektu, wszelkie usługi operatorskie, a nawet za facility management – podkreślił Bulenda w rozmowie z propertynews.pl.
Ponadto opowiedział o inwestycjach Origin Investments – zarówno tych, których budowa już się zakończyła, jak i tych, które dopiero są planowane. Zaznaczył również, że spółka cały czas szuka kolejnych działek, na których mogłyby powstać apartamenty dla seniorów. Wiele z nich ma zostać wybudowanych w Warszawie, a także w innych dużych polskich miastach.
Czytaj więcej: Rodzi się nowy segment rynku nieruchomości: PRS dla seniorów
