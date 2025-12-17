Ja bym nie miał pretensji do gmin. Tylko do ustawodawcy. To on powinien stworzyć takie przepisy, które wspierałyby je w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią. Na przykład stworzyć system rekompensat, z którego gminy mogłyby korzystać przy uchwalaniu planów miejscowych. Jestem też zwolennikiem przeniesienia części kompetencji planistycznych o szczebel wyżej, czyli na poziom województw lub związków metropolitalnych. To by zdjęło z gmin przynajmniej część presji ze strony inwestorów, a także dało szansę na stworzenie systemu planowania przestrzennego, który musi mieć szerszą perspektywę, niż tylko jednej gminy.

My jako Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN patrzymy właśnie na system planowania szerzej i uważamy, że jest on dysfunkcyjny na wszystkich poziomach. Za poprzedniego rządu doszło do nowelizacji dwóch kluczowych ustaw. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale także ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ta druga zmiana przeszła niezauważona medialnie. Pod zasadniczo słusznym hasłem, integrowania planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym, zlikwidowano dokument „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030”. Polska znalazła się w grupie nielicznych państw europejskich, które nie mają takiego dokumentu. Formalnie zlikwidowano także plany zagospodarowania przestrzennego województw, choć w tym wypadku zachowano ich ważność do 2026 r.. W naszej opinii nie da się jednak z poziomu gminy zadbać kompleksowo o ład przestrzenny, rozwój gospodarczy i jakość życia mieszkańców. Widzimy to w badaniach.

Dlatego konieczna jest współpraca, choćby w zakresie planowania lub obsługi transportowej. Takiej współpracy nie zawsze sprzyja obecny rozkład kompetencji. Ważna jest także integracja różnych polityk publicznych z zagospodarowaniem przestrzennym. To jest możliwe na szczeblu regionalnym, a w najważniejszych punktach powinno mieć miejsce także na poziomie kraju, a nawet Unii Europejskiej. Wracając do zmian w obu wspomnianych ustawach – jako eksperci skupieni w KPZK PAN zakładaliśmy, że obecny rząd pochyli się ponownie nad obydwoma nowelizacjami poprzedniej ekipy. Tak się jednak nie stało.

Pochylił się, ale kolejne nowelizacje nie dotykają tego obszaru, czyli prowadzenia polityki planowania przestrzeni na wyższym niż gminny szczeblu. Mamy w nowelizacjach uproszczenia w przyjmowaniu planów ogólnych, Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych czy wydłużenie czasu, w którym mogą być wydawane bezterminowe decyzje o warunkach zabudowy.

Prof. Tomasz Komornicki:

We wspomnianym tu już apelu Komitetu jednym z postulatów do władz jest niewydłużanie bezterminowych „Wuzetek”, które dewastują naszą przestrzeń publiczną. Zamiast tego proponujemy utworzenie krajowego funduszu rekompensat, o którym też już wspominałem. Dziś przyjęcie mpzp może dla gmin oznaczać poważne problemy finansowe. Gminy się tego boją i jest to jeden z powodów, przez który mamy takie niskie pokrycie planami miejscowymi. Teraz jest to ok. 32 proc. powierzchni kraju. Przy czym przez ostatnich ponad 20 lat, czyli od momentu, w którym w 2003 r. ustawodawca unieważnił plany sprzed 1994 r., udało się zwiększyć pokrycie mpzp o 10 punktów procentowych. Większość nowych planów przyjęto, krótko po 2003 r., kiedy władzom gminnym wydawało się, że jest to dla nich korzystne. Jednak z czasem jednostki samorządowe zorientowały się, że nie do końca.