Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

Dziewięć wróżb dla rynku mieszkaniowego. Przyszły rok będzie należeć do klientów

Przynajmniej do połowy roku będzie się utrzymywać korzystna dla konsumentów sytuacja. Duża oferta, festiwal rabatów i nominalny spadek cen – to kilka kwestii, które będą cechować rynek w 2026 r.

Publikacja: 16.12.2025 14:48

Co przyniesie 2026 r. dla mieszkaniówki? To będzie dalej rynek klienta - oczekują analitycy portalu

Co przyniesie 2026 r. dla mieszkaniówki? To będzie dalej rynek klienta - oczekują analitycy portalu Rynekpierwotny.pl.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie scenariusze dla rynku mieszkaniowego przygotowali analitycy portalu Rynekpierwotny.pl
  • Jak może wyglądać otoczenie makro: stan gospodarki, bezrobocie, stopy procentowe
  • Jak mogą kształtować się ceny mieszkań
  • Czy zamieszanie z planami ogólnymi może zachwiać podażą
  • Czy w mieszkania będzie się opłacało zainwestować

Pierwotny rynek mieszkaniowy w 2026 r. będzie dalej rynkiem kupującego, przynajmniej w I półroczu. Oferta mieszkań będzie wciąż duża, deweloperzy będą musieli mocno zabiegać o klientów, a ceny transakcji powinny dalej lekko spadać. To główne tezy raportu analityków portalu Rynekpierwotny.pl. Eksperci spodziewają się lekkiego wzrostu sprzedaży nowych mieszkań, rzędu kilku procent kwartalnie.

– Nie mówimy o twardych prognozach, tylko o prawdopodobieństwie, bo przyszłość jest niepewna, jest duża zmienność i zaskoczenia, co pokazał 2025 r. – podkreślił Jan Dziekoński, szef działu badań rynku w portalu Rynekpierwotny.pl.

Huśtawka nastrojów konsumenckich. Tańsze finansowanie i obawy o rynek pracy

Analitycy wskazali w raporcie na dziewięć głównych kwestii, które z dużym prawdopodobieństwem będą mieć wpływ na rynek mieszkaniowy w krótkim terminie.

Reklama
Reklama

Po pierwsze, gospodarka. Choć będzie zasilana inwestycjami finansowanymi z KPO, to od kilku już miesięcy niepokojąca jest sytuacja na rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń spowalnia, wzrasta bezrobocie, nastroje konsumenckie są gorsze. Rynki mieszkaniowe Krakowa, Wrocławia czy Trójmiasta w dużym stopniu korzystały z lokowania tam firm z sektorów centrów usług wspólnych czy IT, gdzie nasilającym trendem jest relokacja do tańszych kosztowo krajów.

Po drugie, obniżki stóp. Rynek obstawia w 2026 r., od marca, jeszcze dwa niewielkie cięcia, do 3,5 proc., co po redukcji w 2025 r. z 5,75 do 4 proc. nie oznacza już rewolucji w kosztach finansowania. Kredyt będzie dostępniejszy, ale wciąż drogi dla licznej grupy konsumentów. 

Niższe stopy to mniejsze zwroty z lokat i obligacji, co może zachęcić do inwestowania w mieszkania na wynajem – o czym dalej.

Jeśli sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać, to zdaniem analityków portalu Rynekpierwotny.pl nie można wykluczyć obniżek stóp do 2,5-3 proc. Obniży to koszty kredytu, ale zniwelują to obawy o zatrudnienie. Ponownie skorzystają inwestujący w najem.

Walka cenowa deweloperów przeciągnie się na kolejny rok. Jawność cen  mieszkań zmieniła zasady gry

Po trzecie, można spodziewać się kontynuacji walki cenowej wśród deweloperów. Oferta mieszkań jest duża, w kilku aglomeracjach można mówić o nadpodaży (oferta względem czasu potrzebnego na sprzedaż), rośnie odsetek lokali w kończonych projektach. IV kwartał tego roku pod względem sprzedaży mieszkań będzie najmocniejszy – sprzedaż u deweloperów rośnie, co jest okupione dużymi rabatami.

Reklama
Reklama

Po czwarte, sposób kupowania i sprzedawania. Do września, gdy weszła w pełni w życie ustawa o obowiązku publikacji cen w internecie, klienci kolędowali po biurach sprzedaży. Teraz konsumenci kontaktują się z firmami już na znacznie bardziej zaawansowanym etapie poszukiwań lokum. Ustawa premiuje firmy z silnymi działami marketingu i marką. Gorzej będą sobie radzić mniejsi gracze.

Po piąte, obserwować będziemy spadek cen transakcyjnych. III kwartał był trzecim z kolei, kiedy dane NBP wykazywały miarową redukcję. Spodziewany w 2026 r. spadek będzie kontynuacją trendu, a nie tąpnięciem.

Czytaj więcej

Czy mieszkania będą drożeć, czy tanieć? I jedno, i drugie – rynek nie jest monolitem.
Nieruchomości mieszkaniowe
Już co piąty deweloper marzy o podwyżkach cen ofertowych mieszkań

Pokój w Ukrainie pożądany, ale będzie mieć skutki dla rynku najmu w Polsce

Po szóste, poprawa sytuacji profesjonalnych inwestorów zajmujących się długofalowo najmem mieszkań. W latach 2014-2022 stopa zwrotu z najmu była atrakcyjna wobec oprocentowania lokat czy obligacji, a w latach 2023-2025 odwrotnie. Teraz, wraz ze spadkiem stóp i redukcją oprocentowania lokat i obligacji, sytuacja się poprawia. Na rynek nie wrócą osoby szukające okazji do zaparkowania kapitału.

Po siódme, wyzwania legislacyjne, głównie reforma planistyczna i plany ogólne. Zdaniem analityków, przy tak dużej ofercie mieszkań, dużym zapasie pozwoleń na budowę, złożonych wniosków o PNB, warunki zabudowy czy lex deweloper, wpływ zamieszania nie powinien być znaczący, jeśli miałoby trwać ono 3-6 miesięcy. Szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie nie powinno być kłopotu z przyjęciem planów ogólnych na czas. Co więcej, reforma może przynieść więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową w miastach.

Po ósme, konsolidacja. Rynek faworyzuje dziś duże firmy, co może je skłonić do kupowania konkurentów lub chociaż aktywów (grunty, projekty). Część deweloperów to firmy rodzinne, gdzie nie ma zainteresowania sukcesją. Możemy obserwować wyjścia z Polski kolejnych graczy zagranicznych. W efekcie może dojść do zaskoczeń i przetasowań w deweloperskim rankingu.

Reklama
Reklama

Po dziewiąte, Ukraina. Rozejm czy zawieszenie broni poprawiłby nastroje konsumenckie, ale biznes byłby dalej sceptyczny. Trwały pokój miałby daleko idące skutki dla gospodarki, a w przypadku mieszkaniówki głównie dla rynku najmu. Część Ukraińców wróciłaby do domu, część – uwolnionych od służby wojskowej – przybyła. Netto to jednak odpływ rzędu 300-500 tys. osób.

Czytaj więcej

Uczestnicy debaty „Najemcy i rentierzy”. Od lewej: Anton Bubiel, Rentier.io i Sonar Home.pl, Hanna M
Nieruchomości
Kupić czy wynająć? Może kupić, żeby wynająć?

Mnóstwo pobocznych wątków 

Formułowanie twardych prognoz jest trudne, bo na rynek mieszkaniowy wpływa mnóstwo czynników. Poza dziewięcioma głównymi kwestiami, analitycy wskazali kilkanaście „drugiego rzędu”, choć w razie zaistnienia także doniosłych w skutkach. To m.in. podatek od nadmiarowych mieszkań (rząd tego nie planuje, ale jest inicjatywa poselska), ograniczenie nakładów na budownictwo społeczne z powodu cięć w budżecie, wprowadzenie klas energetycznych z przełożeniem na spadek wyceny nieefektywnych pod tym względem nieruchomości czy restrykcje w zakresie krótkiego najmu.

Z powodu dużej oferty i rosnącego odsetka mieszkań gotowych, deweloperzy mogą być skłonni do lepszych warunków w zakresie wykończenia. Flipperzy mogą wrócić na rynek, ale tym razem jako strona podażowa – inwestorzy mogą być skłonni wyprzedawać kupione w poprzednich latach, zaparkowane lokale. W 2026 r., dzięki niższym stopom, możemy też zaobserwować powrót inwestorów PRS na rynek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Mieszkania
Czy mieszkania będą drożeć, czy tanieć? I jedno, i drugie – rynek nie jest monolitem.
Nieruchomości mieszkaniowe
Już co piąty deweloper marzy o podwyżkach cen ofertowych mieszkań
Inwestycja spółki Murapol w Bielsku-Białej.
Nieruchomości mieszkaniowe
Nie tylko największe miasta mają potencjał – ocenia Murapol
W październiku 2025 r. poprawiony został ustanowiony we wrześniu miesięczny rekord wartości udzielon
Nieruchomości mieszkaniowe
Hossa na rynku kredytów mieszkaniowych. Nowy rekord w październiku
Grupa posłów Polski 2050 i ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedzieli złożenie w Sejmie proj
Nieruchomości mieszkaniowe
Najem krótkoterminowy. Obowiązki i kary, większa kontrola dla samorządów i wspólnot
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Głównym impulsem dla sektora mieszkaniowego w 2025 roku były pierwsze od 19 miesięcy obniżki stóp pr
Nieruchomości mieszkaniowe
Rynek mieszkań na huśtawce. Listopadowe przebudzenie mocy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama