Świetny pod względem sprzedaży okazał się listopad – ze wstępnych danych Otodomu wynika, że na siedmiu rynkach deweloperzy sprzedali ok. 5 tys. mieszkań, w październiku znaleźli chętnych na ok. 3,9 tys., a we wrześniu – ponad 4 tys.

Ceny pozostały względnie stabilne (4,5-proc. wzrost rok do roku). – Duża oferta pełniła w tym roku funkcję stabilizującą. Kupujący mieli z czego wybierać, co pozwoliło na wzrost sprzedaży bez wywoływania gwałtownej presji cenowej. To jeden z paradoksów tegorocznej sytuacji: rynek był aktywny, ale jednocześnie stabilny – komentuje Katarzyna Kuniewicz.

Dodaje, że deweloperzy ostrożniej podchodzili do planowania nowych inwestycji. - Widać to w danych GUS – nie tylko zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń na budowę, ale wzrósł też odsetek decyzji, które nie są od razu przekładane na rozpoczęcie prac. To sygnał zwiększonej selektywności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – podkreśla.

Demografia i energooszczędność a rynek mieszkań

Ekspertka zauważa, że choć zagregowane dane wskazują na stabilizację, to sytuacja w poszczególnych miastach jest różna, na co wskazuje czas wyprzedaży oferty. – W listopadzie skrócił się we wszystkich analizowanych lokalizacjach, jednak tempo i skala zmian są odmienne. Równowagę między popytem a podażą mamy m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście. W Warszawie już drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się rynek sprzedającego, a oferta nie nadąża za popytem - mówi. – Wiele wskazuje, że te różnice nie tylko między największymi aglomeracjami, ale także pomiędzy lokalizacjami w całej Polsce będą się nadal pogłębiać, m.in. ze względu na czynniki demograficzne i tempo migracji wewnętrznych.

– W najbliższych latach zyskiwać będą regiony imigracyjne, czyli przede wszystkim większe miasta i gminy je otaczające – dopowiada Mateusz Łakomy, ekspert ds. demografii. - W niemal wszystkich pozostałych regionach spodziewamy się wyludnienia. Można przewidywać, że rosnąć będzie znaczenie osób w wieku średnim, o dobrej sytuacji finansowej, które wyprowadzać się będą z małych mieszkań do domów w atrakcyjniejsze cenowo dzielnice miast, regiony podmiejskie a niekiedy nawet dzięki pracy zdalnej w inne atrakcyjne cenowo, środowiskowo i komunikacyjnie regiony kraju.