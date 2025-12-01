Rzeczpospolita

Nieruchomości
Otodom raportuje mocne ożywienie sprzedaży mieszkań w listopadzie

Bardzo mocny listopad. Piąta już obniżka stóp, ale przede wszystkim szeroko zakrojone akcje rabatowe, przyciągnęły klientów do biur sprzedaży deweloperów.

Publikacja: 01.12.2025 18:39

Deweloperzy kuszą rabatami. Klienci w listopadzie wrócili do biur sprzedaży mieszkań.

Deweloperzy kuszą rabatami. Klienci w listopadzie wrócili do biur sprzedaży mieszkań.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak mocno wzrosła sprzedaż mieszkań w listopadzie
  • Co przyczyniło się do wzrostu aktywności klientów
  • Jak deweloperzy zareagowali podażą
  • Czy popyt i podaż dążą do równowagi

Ponad 5 tys. mieszkań sprzedali deweloperzy w siedmiu największych miastach – wynika ze wstępnych szacunków firmy Otodom. To o 27 proc. więcej niż wynosił wstępny szacunek za październik. Piątkę z przodu ostatnio widzieliśmy w październiku 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”.

Deweloperzy wprowadzili w listopadzie na rynek 3,6 tys. mieszkań, o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Tak wyraźnej różnicy między popytem a nową podażą w miesiącu nie widzieliśmy od sierpnia 2023 r.

Dane firmy Otodom.

Dane firmy Otodom.

Foto: mat. prasowe

Deweloperzy kuszą rabatami, klienci wracają do biur sprzedaży mieszkań

– Od maja do listopada Rada Polityki Pieniężnej pięciokrotnie zdecydowała o redukcji stóp procentowych. Pierwsze trzy wyraźnie przełożyły się na sprzedaż. Tego efektu nie widzieliśmy już po obniżce z początku października, choć wyniki i tak były lepsze niż w pierwszej połowie roku. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec listopadowej decyzji były znacznie bardziej stonowane. Okazało się jednak, że to szeroko zakrojone akcje rabatowe okazały się impulsem, który przyciągnął kupujących – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.

Po jedenastu miesiącach 2025 r. liczba sprzedanych przez deweloperów mieszkań na siedmiu największych rynkach przekroczyła 36 tys. To więcej niż w całym 2024 r.

– Już dziś wiadomo, że IV kwartał będzie zdecydowanie najmocniejszym okresem pod względem sprzedaży w całym 2025 r. Liczba lokali sprzedanych w październiku i listopadzie jest już wyższa niż w całym I kwartale i II kwartale, a do wyrównania rezultatu z III kwartału brakuje jedynie 1,8 tys. mieszkań. Warto też zwrócić uwagę na czynniki, które mogą dodatkowo zachęcać kupujących do decyzji jeszcze przed końcem roku. Analiza średnich cen mieszkań na poszczególnych rynkach pokazuje, że ceny nie spadają, a to oznacza, że dalsze czekanie na lepszą „okazję” może okazać się nieskuteczne – mówi Kuniewicz. Końcówka roku budżetowego dodatkowo sprzyja nasileniu akcji promocyjnych i rabatowych.

Czytaj więcej

Wprawdzie w statystykach nie widać spadków mieszkań cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. De
Nieruchomości
Deweloperzy korzystają z każdej okazji, by złowić klienta

Deweloperzy wyhamowali z inwestycjami mieszkaniowymi

– Wyniki sprzedaży mieszkań z ostatnich trzech miesięcy dają firmom deweloperskim powody do optymizmu, jednak po stronie podaży widać więcej niepewności, czego najlepszym odzwierciedleniem jest liczba nowych mieszkań wprowadzonych do oferty w analizowanym okresie – wskazuje Kuniewicz. Sierpień, wrzesień i październik przyniosły wyraźne schłodzenie inwestycyjne, z lekkim odbiciem w listopadzie. Na koniec miesiąca w ofercie było 61,3 tys. lokali.

Jak zaznacza ekspertka, w listopadzie we wszystkich siedmiu miastach czas wyprzedaży oferty ponownie się skrócił. – W rezultacie równowaga między popytem a podażą występuje obecnie w Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście. W Warszawie już od dwóch miesięcy obserwujemy typowy rynek sprzedającego, z ofertą niewystarczającą wobec zgłaszanego popytu – podkreśla Kuniewicz.

Dane firmy Otodom.

Dane firmy Otodom.

Foto: mat. prasowe

Dane firmy Otodom.

Dane firmy Otodom.

Foto: mat. prasowe

Nieruchomości Mieszkania Otodom

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak mocno wzrosła sprzedaż mieszkań w listopadzie
  • Co przyczyniło się do wzrostu aktywności klientów
  • Jak deweloperzy zareagowali podażą
  • Czy popyt i podaż dążą do równowagi
Ponad 5 tys. mieszkań sprzedali deweloperzy w siedmiu największych miastach – wynika ze wstępnych szacunków firmy Otodom. To o 27 proc. więcej niż wynosił wstępny szacunek za październik. Piątkę z przodu ostatnio widzieliśmy w październiku 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”.

Deweloperzy wprowadzili w listopadzie na rynek 3,6 tys. mieszkań, o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

