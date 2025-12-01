Rzeczpospolita
Ekonomia
Poczta Polska operatorem wyznaczonym przez kolejne 10 lat

UKE zdecydował, że to Poczta Polska będzie w latach 2026-2035 świadczyła usługi powszechne, czyli dostarczała listy i paczki. Poczta jest już operatorem wyznaczonym, ale poprzednia decyzja o przyznaniu jej tego statusu wygasa z końcem roku.

Publikacja: 01.12.2025 17:54

Poczta Polska operatorem wyznaczonym przez kolejne 10 lat

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje podjął Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczące operatora usług pocztowych na lata 2026-2035?
  • Które usługi będzie świadczyć Poczta Polska jako operator wyznaczony?
  • Ile placówek i pojazdów posiada Poczta Polska oraz jaka jest ich działalność operacyjna?
  • W jaki sposób można korzystać z cyfrowych usług doręczeń oferowanych przez Pocztę Polską?

W związku z tym, że dotychczas obowiązująca decyzja w sprawie operatora wyznaczonego usług pocztowych w Polsce obowiązuje tylko do końca roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpisał konkurs na świadczenie tych usług w kolejnych latach. Jest już jego rozstrzygnięcie.

Decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej z natychmiastowym rygorem wykonania

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu zdecydował, że powierza Poczcie Polskiej zadanie świadczenia przez okres 10 lat, tj. w latach 2026-2035 usług powszechnych, czyli doręczania przesyłek listowych i paczek wszystkim Polakom na terenie całego kraju – zarówno tradycyjnych, jak i w ramach e-Doręczeń – poinformowała w poniedziałek Poczta Polska.

Czytaj więcej

Zamrożone urlopy, czyli szczyt paczkowy
Produkty i Usługi
Zamrożone urlopy, czyli szczyt paczkowy

Prezes UKE o decyzji poinformował Pocztę Polską w piśmie z 28 listopada 2025 r., które wpłynęło do spółki. - Dokonuję wyboru Poczty Polskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jako operatora wyznaczonego na lata 2026-2035 (…) Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności – napisał w piśmie do Poczty Polskiej Przemysław Kuna, szef UKE.

Te usługi będzie świadczyć Poczta Polska 

Decyzja szefa UKE oznacza, że Poczta Polska będzie na zlecenie państwa realizować:

* usługi powszechne, o których mowa w art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, obejmujące sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i w różnych wymiarach, przesyłek dla ociemniałych, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg, a także nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg;

Czytaj więcej

Nadchodzi zmierzch znienawidzonego awizo? Poczta Polska poleca usługę e-Polecony
Logistyka
Nadchodzi zmierzch znienawidzonego awizo? Poczta Polska poleca usługę e-Polecony

* usługi e-Doręczeń – czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.

* usługi hybrydowej PUH, polegającej na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a następnie drukowaniu ich i doręczaniu w formie papierowej osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń.

Poczta Polska była operatorem wyznaczonym również w latach 2016-2025.

Poczta Polska idzie w e-Doręczenia

Poczta Polska posiada kilkadziesiąt sortowni oraz ponad 7600 placówek, w tym 4800 własnych. Dysponuje flotą liczącą 7,2 tys. pojazdów. Listonosze i kurierzy pokonują ok. 162 mln km rocznie i doręczają codziennie prawie 4 mln paczek i listów.

Poczta Polska wspólnie z instytucjami rządowymi rozbudowuje też system doręczeń elektronicznych. Aby odbierać i nadawać listy cyfrowo, wystarczy założyć skrzynkę do e-Doręczeń, by poprzez nią prowadzić korespondencję w wersji elektronicznej np. z urzędami. A przy pomocy usługi e-Polecony Poczty Polskiej również elektronicznie nadawać korespondencję do innych osób czy firm w ramach pakietu e-Doręczeń.

W systemie funkcjonują już ponad 2 mln skrzynek odbiorczych. Aż 75 proc. z nich założono w tym roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rynek przesyłek kurierskich Poczta Polska listy pocztowe

e-Wydanie
