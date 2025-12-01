Z tego artykułu się dowiesz: Jakie decyzje podjął Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczące operatora usług pocztowych na lata 2026-2035?

Które usługi będzie świadczyć Poczta Polska jako operator wyznaczony?

Ile placówek i pojazdów posiada Poczta Polska oraz jaka jest ich działalność operacyjna?

W jaki sposób można korzystać z cyfrowych usług doręczeń oferowanych przez Pocztę Polską?

W związku z tym, że dotychczas obowiązująca decyzja w sprawie operatora wyznaczonego usług pocztowych w Polsce obowiązuje tylko do końca roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpisał konkurs na świadczenie tych usług w kolejnych latach. Jest już jego rozstrzygnięcie.

Decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej z natychmiastowym rygorem wykonania

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu zdecydował, że powierza Poczcie Polskiej zadanie świadczenia przez okres 10 lat, tj. w latach 2026-2035 usług powszechnych, czyli doręczania przesyłek listowych i paczek wszystkim Polakom na terenie całego kraju – zarówno tradycyjnych, jak i w ramach e-Doręczeń – poinformowała w poniedziałek Poczta Polska.

Prezes UKE o decyzji poinformował Pocztę Polską w piśmie z 28 listopada 2025 r., które wpłynęło do spółki. - Dokonuję wyboru Poczty Polskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jako operatora wyznaczonego na lata 2026-2035 (…) Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności – napisał w piśmie do Poczty Polskiej Przemysław Kuna, szef UKE.