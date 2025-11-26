Play wyłączy roaming krajowy. Co to oznacza dla użytkowników i inwestorów?

Aktualizacja: 26.11.2025 15:47 Publikacja: 26.11.2025 14:30
P4, operator sieci Play ogłosił dziś uruchomienie 13-tysięcznego własnego nadajnika sygnału radiowego sieci komórkowej. Jednocześnie telekom należący do francuskiej grupy Iliad ujawnił, co będzie z wygasającą w końcu tego roku umową z Orange Polska w sprawie tzw. roamingu krajowego. Do tej pory żadna ze stron nie chciała jednoznacznie wskazać, co się wydarzy. Słychać było o toczących się negocjacjach. Do dziś.
– Uruchomienie 13-tysięcznej stacji bazowej symbolicznie zbiega się w czasie z historycznym momentem – z końcem roku operator przestanie korzystać z roamingu krajowego. To już kolejny dowód na pełną dojrzałość technologiczną największej sieci komórkowej w kraju – podał dziś operator sieci Play.
To ważna informacja zarówno dla akcjonariuszy Orange Polska, jak i dla klientów sieci Play, którzy do tej pory korzystali z nadajników Orange na mocy umowy między operatorami.
Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego P4 nie zdradza, jaka część użytkowników Play korzysta z roamingu krajowego. – To niewielka część naszych klientów – mówi tylko Ewa Sankowska-Sieniek. Dodaje, że telekom celowo informuje o wyłączeniu roamingu krajowego z wyprzedzeniem, aby użytkownicy mieli czas na przygotowanie, choć problemów się nie spodziewa.
– Klienci biznesowi używający naszych kart M2M korzystających z roamingu krajowego nie muszą nic robić. Ewentualna zmiana jest po naszej stronie. Osoby indywidualne również nie powinny odczuć zmiany, ale nasi konsultanci czekają na ewentualne pytania i dobrze byłoby, aby sprawdziły dotychczasowe ustawienia telefonu, czy innego urządzenia – tłumaczy Sankowska-Sieniek.
Menedżerka P4 nie zdradza też, o ile P4 spadną koszty, a Orange Polska przychody w związku z zakończeniem tej współpracy. Orange Polska w 2021 r. szacował, że uzyska w ten sposób do 2025 r. w sumie około 300 mln zł. Wcześniej w ciągu 4 lat otrzymać miał 321 mln zł.
Przypomnijmy, że podczas prezentacji wyników za trzeci kwartał br. prezeska Orange Polska Liudmila Climoc poinformowała o nowych możliwościach uzyskiwania przychodów z usług hurtowych. Spółka nie chciała zdradzić, co ma tu na myśli. Z naszych informacji wynika, że chodzi o wykorzystanie możliwości sieci światłowodowej.
P4 korzystał początkowo do obsługi swoich klientów z sieci Polkomtelu (w latach 2006-2019), a z czasem także z sieci pozostałych dwóch telekomów (de facto ich maszty tworzą jedną ogólnopolską siatkę masztów).
Play potrafił w przeszłości zmienić zdanie co do korzystania z roamingu krajowego. Ewa Sankowska-Sieniek, pytana czy tym razem to na pewno już koniec, wskazuje że sytuacja geopolityczna może sprawić, że operatorzy będą współpracować. Pisaliśmy o tym, że pod egidą resortu cyfryzacji telekomy prowadziły rozmowy o tzw. roamingu emergency.
