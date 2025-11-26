Play wyłączy roaming krajowy. Co to oznacza dla użytkowników i inwestorów?

P4, operator sieci Play ogłosił dziś uruchomienie 13-tysięcznego własnego nadajnika sygnału radiowego sieci komórkowej. Jednocześnie telekom należący do francuskiej grupy Iliad ujawnił, co będzie z wygasającą w końcu tego roku umową z Orange Polska w sprawie tzw. roamingu krajowego. Do tej pory żadna ze stron nie chciała jednoznacznie wskazać, co się wydarzy. Słychać było o toczących się negocjacjach. Do dziś.

Play ogłasza koniec roamingu krajowego

– Uruchomienie 13-tysięcznej stacji bazowej symbolicznie zbiega się w czasie z historycznym momentem – z końcem roku operator przestanie korzystać z roamingu krajowego. To już kolejny dowód na pełną dojrzałość technologiczną największej sieci komórkowej w kraju – podał dziś operator sieci Play.

To ważna informacja zarówno dla akcjonariuszy Orange Polska, jak i dla klientów sieci Play, którzy do tej pory korzystali z nadajników Orange na mocy umowy między operatorami.

Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego P4 nie zdradza, jaka część użytkowników Play korzysta z roamingu krajowego. – To niewielka część naszych klientów – mówi tylko Ewa Sankowska-Sieniek. Dodaje, że telekom celowo informuje o wyłączeniu roamingu krajowego z wyprzedzeniem, aby użytkownicy mieli czas na przygotowanie, choć problemów się nie spodziewa.