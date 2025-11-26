Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Play wyłączy roaming krajowy. Co to oznacza dla użytkowników i inwestorów?

P4 nie przedłuży umowy o roamingu krajowym z Orange Polska. Nie wyklucza jednak współpracy z operatorami w innym modelu.

Publikacja: 26.11.2025 14:30

Play wyłączy roaming krajowy. Co to oznacza dla użytkowników i inwestorów?

Foto: AdobeStock

Urszula Zielińska

P4, operator sieci Play ogłosił dziś uruchomienie 13-tysięcznego własnego nadajnika sygnału radiowego sieci komórkowej. Jednocześnie telekom należący do francuskiej grupy Iliad ujawnił, co będzie z wygasającą w końcu tego roku umową z Orange Polska w sprawie tzw. roamingu krajowego. Do tej pory żadna ze stron nie chciała jednoznacznie wskazać, co się wydarzy. Słychać było o toczących się negocjacjach. Do dziś. 

Play ogłasza koniec roamingu krajowego 

– Uruchomienie 13-tysięcznej stacji bazowej symbolicznie zbiega się w czasie z historycznym momentem – z końcem roku operator przestanie korzystać z roamingu krajowego. To już kolejny dowód na pełną dojrzałość technologiczną największej sieci komórkowej w kraju – podał dziś operator sieci Play.

To ważna informacja zarówno dla akcjonariuszy Orange Polska, jak i dla klientów sieci Play, którzy do tej pory korzystali z nadajników Orange na mocy umowy między operatorami.

Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego P4 nie zdradza, jaka część użytkowników Play korzysta z roamingu krajowego. – To niewielka część naszych klientów – mówi tylko Ewa Sankowska-Sieniek. Dodaje, że telekom celowo informuje o wyłączeniu roamingu krajowego z wyprzedzeniem, aby użytkownicy mieli czas na przygotowanie, choć problemów się nie spodziewa.

Czytaj więcej

Telekomy zwolniły tempo. Za to przyspieszyły rachunki
Usługi
Telekomy zwolniły tempo. Za to przyspieszyły rachunki
Reklama
Reklama

– Klienci biznesowi używający naszych kart M2M korzystających z roamingu krajowego nie muszą nic robić. Ewentualna zmiana jest po naszej stronie. Osoby indywidualne również nie powinny odczuć zmiany, ale nasi konsultanci czekają na ewentualne pytania i dobrze byłoby, aby sprawdziły dotychczasowe ustawienia telefonu, czy innego urządzenia – tłumaczy Sankowska-Sieniek.

Oszczędności dla Play, ubytek dla Orange

Menedżerka P4 nie zdradza też, o ile P4 spadną koszty, a Orange Polska przychody w związku z zakończeniem tej współpracy. Orange Polska w 2021 r. szacował, że uzyska w ten sposób do 2025 r. w sumie około 300 mln zł. Wcześniej w ciągu 4 lat otrzymać miał 321 mln zł. 

Przypomnijmy, że podczas prezentacji wyników za trzeci kwartał br. prezeska Orange Polska Liudmila Climoc poinformowała o nowych możliwościach uzyskiwania przychodów z usług hurtowych. Spółka nie chciała zdradzić, co ma tu na myśli. Z naszych informacji wynika, że chodzi o wykorzystanie możliwości sieci światłowodowej.

P4 korzystał początkowo do obsługi swoich klientów z sieci Polkomtelu (w latach 2006-2019), a z czasem także z sieci pozostałych dwóch telekomów (de facto ich maszty tworzą jedną ogólnopolską siatkę masztów).

Play potrafił w przeszłości zmienić zdanie co do korzystania z roamingu krajowego. Ewa Sankowska-Sieniek, pytana czy tym razem to na pewno już koniec, wskazuje że sytuacja geopolityczna może sprawić, że operatorzy będą współpracować. Pisaliśmy o tym, że pod egidą resortu cyfryzacji telekomy prowadziły rozmowy o tzw. roamingu emergency.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Orange Polska Play Communications roaming

P4, operator sieci Play ogłosił dziś uruchomienie 13-tysięcznego własnego nadajnika sygnału radiowego sieci komórkowej. Jednocześnie telekom należący do francuskiej grupy Iliad ujawnił, co będzie z wygasającą w końcu tego roku umową z Orange Polska w sprawie tzw. roamingu krajowego. Do tej pory żadna ze stron nie chciała jednoznacznie wskazać, co się wydarzy. Słychać było o toczących się negocjacjach. Do dziś. 

Play ogłasza koniec roamingu krajowego 

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Telekomy zwolniły tempo. Za to przyspieszyły rachunki
Usługi
Telekomy zwolniły tempo. Za to przyspieszyły rachunki
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
InPost szykuje własne narzędzie AI?
Usługi
„Nie będziemy w lidze przegranych”. Oto plan InPostu na AI w e-commerce
Allegro inwestuje w centralny HUB logistyczny w Piotrkowie Trybunalskim
Usługi
Allegro ogłosiło dużą inwestycję w centrum Polski. Setki nowych miejsc pracy
Sebastian Mikosz: Poczta jest wygodnym obiektem ataku, zwłaszcza jeżeli walczy z konkurencją
Usługi
Sebastian Mikosz: Poczta jest wygodnym obiektem ataku, zwłaszcza jeżeli walczy z konkurencją
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Kurier na etacie? Dostawy mogą zdrożeć o 12 proc.
Usługi
Kurier na etacie? Dostawy mogą zdrożeć o 12 proc.
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama