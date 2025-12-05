Rzeczpospolita
Poczta Polska została ponownie wybrana do obsługi korespondencji sądowej

Kolejny ważny kontrakt dla Poczty Polskiej. Tym razem spółka zagwarantowała sobie obsługę dostarczania przesyłek sądowych przez kolejne dwa lata. Otrzyma za to blisko 2 mld zł.

Publikacja: 05.12.2025 07:07

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy Poczta Polska uzyskała nowy kontrakt na obsługę przesyłek sądowych?
  • Jakie korzyści przynosi Poczcie Polskiej bycie operatorem o strategicznym znaczeniu dla państwa?
  • Jakie zadania będzie realizować Poczta Polska jako operator wyznaczony na lata 2026-2035?
  • Czy Poczta Polska była wcześniej wyznaczonym operatorem usług pocztowych?

Centrum Zakupów dla Sądownictwa (CZdS) podjęło decyzję o wyborze oferty Poczty Polskiej na obsługę przesyłek sądowych i prokuratorskich. - Tym samym spółka, jako operator o strategicznym znaczeniu dla państwa, posiadający unikalną infrastrukturę i doświadczenie, będzie świadczyć usługi pocztowe dla sądów w całym kraju, zapewniając sprawne i bezpieczne doręczenia – poinformowała Poczta Polska w komunikacie.

Duże pieniądze za przesyłki sądowe

– Obsługa korespondencji sądowej to zadanie o fundamentalnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Cieszymy się, że Centrum Zakupów dla Sądownictwa ponownie zaufało Poczcie Polskiej. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnej ciągłości doręczeń oraz bezpieczeństwa przesyłek, które mają bezpośredni wpływ na obywateli – skomentował Piotr Szajczyk, wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Poczta Polska przekonuje ponadto, że decyzja CZdS potwierdza, że pozostaje ona kluczowym partnerem instytucji publicznych w zakresie usług pocztowych. - Operator narodowy, dysponując największą siecią placówek i zapleczem logistycznym w kraju, gwarantuje nie tylko sprawne doręczenia, ale także stabilność i bezpieczeństwo procesów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Nowy kontrakt z Ministerstwem Sprawiedliwości, które ogłosiło przetarg na obsługę przesyłek sądowych i prokuratorskich, został zawarty na 2 lata z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy i opiewa na kwotę 1 mld 890 mln zł brutto.

Poprzednia umowa została podpisana w 2022 r., a w ostatnim czasie Poczta Polska obsługiwała przesyłki w oparciu o aneks podpisany w sierpniu 2025 r., który gwarantuje ciągłość świadczenia usług do końca bieżącego roku. Kolejny kontrakt gwarantuje wymiarowi sprawiedliwości zachowanie ciągłości doręczeń.

Poczta dostarczy też paczki i przesyłki

Przypomnijmy, że w poniedziałek Poczta Polska poinformowała o innym korzystnym dla niej rozstrzygnięciu.

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu zdecydował, że powierza Poczcie Polskiej zadanie świadczenia przez okres 10 lat, tj. w latach 2026-2035 usług powszechnych, czyli doręczania przesyłek listowych i paczek wszystkim Polakom na terenie całego kraju, zarówno tradycyjnych, jak i w ramach e-Doręczeń – poinformowała w poniedziałek Poczta Polska.

Prezes UKE o decyzji poinformował Pocztę Polską w piśmie z 28 listopada 2025 r., które wpłynęło do spółki. – Dokonuję wyboru Poczty Polskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jako operatora wyznaczonego na lata 2026-2035 (…) Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności – napisał w piśmie do Poczty Polskiej Przemysław Kuna, szef UKE.

Decyzja szefa UKE oznacza, że Poczta Polska będzie na zlecenie państwa realizować:

* usługi powszechne, o których mowa w art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, obejmujące sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i w różnych wymiarach, przesyłek dla ociemniałych, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg, a także nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg;

* usługi e-Doręczeń – czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.;

* usługi hybrydowej PUH, polegającej na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a następnie drukowaniu ich i doręczaniu w formie papierowej osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń.

Poczta Polska była operatorem wyznaczonym również w latach 2016-2025.

