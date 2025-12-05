Z tego artykułu się dowiesz: Czy Poczta Polska uzyskała nowy kontrakt na obsługę przesyłek sądowych?

Jakie korzyści przynosi Poczcie Polskiej bycie operatorem o strategicznym znaczeniu dla państwa?

Jakie zadania będzie realizować Poczta Polska jako operator wyznaczony na lata 2026-2035?

Czy Poczta Polska była wcześniej wyznaczonym operatorem usług pocztowych?

Centrum Zakupów dla Sądownictwa (CZdS) podjęło decyzję o wyborze oferty Poczty Polskiej na obsługę przesyłek sądowych i prokuratorskich. - Tym samym spółka, jako operator o strategicznym znaczeniu dla państwa, posiadający unikalną infrastrukturę i doświadczenie, będzie świadczyć usługi pocztowe dla sądów w całym kraju, zapewniając sprawne i bezpieczne doręczenia – poinformowała Poczta Polska w komunikacie.

Duże pieniądze za przesyłki sądowe

– Obsługa korespondencji sądowej to zadanie o fundamentalnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Cieszymy się, że Centrum Zakupów dla Sądownictwa ponownie zaufało Poczcie Polskiej. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnej ciągłości doręczeń oraz bezpieczeństwa przesyłek, które mają bezpośredni wpływ na obywateli – skomentował Piotr Szajczyk, wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Poczta Polska przekonuje ponadto, że decyzja CZdS potwierdza, że pozostaje ona kluczowym partnerem instytucji publicznych w zakresie usług pocztowych. - Operator narodowy, dysponując największą siecią placówek i zapleczem logistycznym w kraju, gwarantuje nie tylko sprawne doręczenia, ale także stabilność i bezpieczeństwo procesów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.