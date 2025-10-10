Rzeczpospolita
Ekonomia
Allegro ogłosiło dużą inwestycję w centrum Polski. Setki nowych miejsc pracy

Allegro poinformowało, że wybuduje w Piotrkowie Trybunalskim nowoczesne centrum sortowania, które wzmocnić sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z DPD i ORLEN Paczką. Inwestycja stworzy setki nowych miejsc pracy.

Publikacja: 10.10.2025 16:14

Allegro inwestuje w centralny HUB logistyczny w Piotrkowie Trybunalskim

Foto: materiały prasowe

Alicja Podskoczy

Allegro ogłosiło w piątek plany budowy nowego centrum sortowania, które mieścić się będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podał polski gigant e-handlu, inwestycję zrealizuje REINO IO. Ma ona stanowi strategiczny krok w rozwoju infrastruktury One by Allegro i umacniać całą sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z partnerami: DHL eCommerce Polska, DPD Polska i ORLEN Paczką.

Czytaj więcej

Rewolucja w Allegro wywołała gorycz. Firma zamyka dwa biura i ogranicza pracę zdalną
Praca
Rewolucja w Allegro wywołała gorycz. Firma zamyka dwa biura i ogranicza pracę zdalną

Allegro buduje nowe centrum sortowania w Piotrkowie Trybunalskim

– Każda inwestycja w infrastrukturę One by Allegro wzmacnia nasz partnerski program Allegro Delivery. Dzięki nowemu centrum w Piotrkowie Trybunalskim będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, budując efektywną, nowoczesną logistykę w skali całej Polski i nie tylko – podkreślił dyrektor operacyjny Allegro, Jakub Kłoczewiak, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, już teraz Allegro dysponuje mniejszymi magazynami i centrami przeładunkowymi w całej Polsce, które umożliwiają realizację dostaw z platformy średnio w 24 godziny od nadania przesyłki. Nowoczesna sortownia w Piotrkowie Trybunalskim ma usprawnić obsługę przesyłek krajowych, ale też zagranicznych, szczególnie tam, gdzie firma prężnie rozwija działalność, a więc w Czechach, na Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

– Powstający w REINO IO Logistics Park obiekt o powierzchni blisko 27 000 m² będzie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju. Został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie operacyjnym – zaznaczył Grzegorz Szaton, dyrektor działu usług kurierskich i sprzedaży w Allegro.

Jak wymienił, centrum będzie wyposażone w nowoczesną automatykę sortującą, 144 doki liniowe, bezsłupową konstrukcję o wysokości 12 metrów, a także rozwiązania obniżające emisję, jak instalacja fotowoltaiczna i hybrydowy system ogrzewania.

Allegro zatrudni ponad 300 nowych pracowników w Piotrkowie Trybunalskim

Allegro planuje otwarcie sortowni za rok – na początku czwartego kwartału 2026 roku. W obiekcie ma powstać co najmniej 300 nowych miejsc. Jak przekonuje również gigant e-commerce, miasto zyska nowoczesne zaplecze logistyczne, które dodatkowo podkreśla jego atrakcyjne położenie i doskonałe skomunikowanie.

Źródło: rp.pl

Firmy Allegro

e-Wydanie