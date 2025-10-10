Allegro ogłosiło dużą inwestycję w centrum Polski. Setki nowych miejsc pracy

Allegro ogłosiło w piątek plany budowy nowego centrum sortowania, które mieścić się będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podał polski gigant e-handlu, inwestycję zrealizuje REINO IO. Ma ona stanowi strategiczny krok w rozwoju infrastruktury One by Allegro i umacniać całą sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z partnerami: DHL eCommerce Polska, DPD Polska i ORLEN Paczką.

Allegro buduje nowe centrum sortowania w Piotrkowie Trybunalskim

– Każda inwestycja w infrastrukturę One by Allegro wzmacnia nasz partnerski program Allegro Delivery. Dzięki nowemu centrum w Piotrkowie Trybunalskim będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, budując efektywną, nowoczesną logistykę w skali całej Polski i nie tylko – podkreślił dyrektor operacyjny Allegro, Jakub Kłoczewiak, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, już teraz Allegro dysponuje mniejszymi magazynami i centrami przeładunkowymi w całej Polsce, które umożliwiają realizację dostaw z platformy średnio w 24 godziny od nadania przesyłki. Nowoczesna sortownia w Piotrkowie Trybunalskim ma usprawnić obsługę przesyłek krajowych, ale też zagranicznych, szczególnie tam, gdzie firma prężnie rozwija działalność, a więc w Czechach, na Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

– Powstający w REINO IO Logistics Park obiekt o powierzchni blisko 27 000 m² będzie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju. Został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie operacyjnym – zaznaczył Grzegorz Szaton, dyrektor działu usług kurierskich i sprzedaży w Allegro.