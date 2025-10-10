Allegro ogłosiło dużą inwestycję w centrum Polski. Setki nowych miejsc pracy

Aktualizacja: 10.10.2025 17:25 Publikacja: 10.10.2025 16:14
Allegro inwestuje w centralny HUB logistyczny w Piotrkowie Trybunalskim
Foto: materiały prasowe
Allegro ogłosiło w piątek plany budowy nowego centrum sortowania, które mieścić się będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podał polski gigant e-handlu, inwestycję zrealizuje REINO IO. Ma ona stanowi strategiczny krok w rozwoju infrastruktury One by Allegro i umacniać całą sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z partnerami: DHL eCommerce Polska, DPD Polska i ORLEN Paczką.
Czytaj więcej
Polska firma e-commerce ogłosiła duże zmiany w swoich strukturach, które nie spodobały się jej pr...
– Każda inwestycja w infrastrukturę One by Allegro wzmacnia nasz partnerski program Allegro Delivery. Dzięki nowemu centrum w Piotrkowie Trybunalskim będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, budując efektywną, nowoczesną logistykę w skali całej Polski i nie tylko – podkreślił dyrektor operacyjny Allegro, Jakub Kłoczewiak, cytowany w komunikacie.
Jak dodał, już teraz Allegro dysponuje mniejszymi magazynami i centrami przeładunkowymi w całej Polsce, które umożliwiają realizację dostaw z platformy średnio w 24 godziny od nadania przesyłki. Nowoczesna sortownia w Piotrkowie Trybunalskim ma usprawnić obsługę przesyłek krajowych, ale też zagranicznych, szczególnie tam, gdzie firma prężnie rozwija działalność, a więc w Czechach, na Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.
– Powstający w REINO IO Logistics Park obiekt o powierzchni blisko 27 000 m² będzie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju. Został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie operacyjnym – zaznaczył Grzegorz Szaton, dyrektor działu usług kurierskich i sprzedaży w Allegro.
Jak wymienił, centrum będzie wyposażone w nowoczesną automatykę sortującą, 144 doki liniowe, bezsłupową konstrukcję o wysokości 12 metrów, a także rozwiązania obniżające emisję, jak instalacja fotowoltaiczna i hybrydowy system ogrzewania.
Allegro planuje otwarcie sortowni za rok – na początku czwartego kwartału 2026 roku. W obiekcie ma powstać co najmniej 300 nowych miejsc. Jak przekonuje również gigant e-commerce, miasto zyska nowoczesne zaplecze logistyczne, które dodatkowo podkreśla jego atrakcyjne położenie i doskonałe skomunikowanie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Allegro ogłosiło w piątek plany budowy nowego centrum sortowania, które mieścić się będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podał polski gigant e-handlu, inwestycję zrealizuje REINO IO. Ma ona stanowi strategiczny krok w rozwoju infrastruktury One by Allegro i umacniać całą sieć Allegro Delivery, tworzoną we współpracy z partnerami: DHL eCommerce Polska, DPD Polska i ORLEN Paczką.
Krytykę, która na nas spadła po umowie z Temu, trudno nazywać inaczej niż działaniem populistycznym, dawaniem pr...
Jeśli tzw. dyrektywa platformowa w Polsce ograniczy elastyczność kurierów, z rynku zniknie nawet 41 tys. miejsc...
W ciągu kilku miesięcy Poczta Polska ma przejąć mniejszościowe udziały w logistycznej spółce paliwowego potentat...
Państwowa duńska poczta PostNord po 400 latach istnienia zakończy dostarczanie przesyłek papierowych w grudniu...
Do odwołania Poczta Polska zawiesiła od poniedziałku, 25 sierpnia, wysyłanie do Stanów Zjednoczonych niektórych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas