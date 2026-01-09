Jakie są bariery dla zagranicznej sprzedaży polskiej żywności?

Tymczasem, jak wynika z informacji opublikowanych przez rządy strefy Mercosur, tam przedsiębiorstwa i administracja rządowa są już od dawna przygotowane do eksportu na rynek UE na gruncie rozporządzenia EUDR. Aby było jeszcze ciekawiej, kraje, wobec których jest wymierzone to prawo, w świetle rozporządzenia EUDR najczęściej mają status ryzyka znikomego lub standardowego.

Dokumentacja EUDR, którą polskie / unijne przedsiębiorstwo przetwórcze będzie musiało wypełniać w związku z dokonywanymi operacjami handlowymi, jest aberracją. Stracone pieniądze i stracony czas, które można by było wykorzystać na pogłębienie relacji handlowych lub zdobycie nowych klientów na innych rynkach. Zaskakujące jest to, że ani urzędnicy Komisji Europejskiej, ani politycy brukselscy, którzy lansowali to prawo, byli głusi na rzeczowe argumenty biznesu. Niewątpliwie rozporządzenie przeciw wylesianiu jest i będzie przeszkodą w ekspansji eksportowej czy inwestycyjnej na rynkach trzecich. Będzie generować koszty, które nigdy się nie zwrócą.

Niekonstytucyjna ustawa o FOR

Z kolei w Polsce, w maju 2023 r. za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, uchwalono ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR). To akt niekonstytucyjny, bowiem jest to encyklopedyczny skok na prywatne pieniądze rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, które mają sfinansować straty poniesione przez rolników (którzy sprzedali swoje produkty innym rolnikom lub zakładom przetwórczym), a które zostały im wyrządzone przez nieuczciwych odbiorców. W efekcie w zależności od wielkości ekonomicznej danego podmiotu oraz liczby i wartości dokonywanych przez niego transakcji handlowych, zmuszony jest on ustawą do wpłat pieniędzy na rachunek bankowy, prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w terminie do 16 lutego każdego roku, według zasad opisanych w ustawie. Jakie to są kwoty? Od kilku tysięcy do kilku milionów złotych rocznie. Eksperci szacują, że KOWR z tego tytułu za 2025 r. zbierze około miliarda złotych. Duże przedsiębiorstwa z mocy tej ustawy tracą kapitał na rozwój, bo muszą pokryć stratę u innych, którą ktoś celowo i świadomie im wyrządził.

W obu przypadkach, czyli EUDR oraz FOR, polskie przedsiębiorstwa mają koszty, które muszą z czegoś pokryć. Decyzja, z czego lub komu sięgnąć do kieszeni, będzie mieć znaczenie dla ich zdolności konkurowania na rynkach eksportowych.

Epizootia wciąż w grze

W strukturze towarowej eksportu polskich produktów rolno-spożywczych dominują produkty pochodzenia zwierzęcego. I tak według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za 2024 r. mięso, przetwory mięsne i żywiec w całej wartości stanowiły 20 proc. (10,8 mld euro); produkty mleczne miały 7 proc. (3,5 mld euro). Z kolei ziarno zbóż i przetwory stanowiły 12 proc. (6,5 mld euro), tytoń i wyroby tytoniowe 10 proc. (5,6 mld euro), cukier i wyroby cukiernicze 8 proc. (4,5 mld euro), ryby i przetwory 6 proc. (3,1 mld euro) oraz warzywa i przetwory 5 proc. (2,7 mld euro).