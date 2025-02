Wyboista droga do wznowienia eksportu mięsa z Polski do Chin

Jakie są problemy z eksportem mięsa do Chin?

W 2024 r. przy okazji wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach ogłoszono zamiar zniesienia embarga na produkty drobiowe - wprowadzonego z powodu występowania w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków - i stosowania zasady regionalizacji. Zgodnie z deklaracją prezydentów obu państw, szczegóły miały zostać dopracowane przez MRiRW, a dokładnie przez Głównego Lekarza Weterynarii / Główny Inspektorat Weterynarii. Polscy eksporterzy mogli jednak korzystać z tej zmiany tylko przez krótki czas – już pod koniec lata 2024 r. chińska Generalna Administracja Celna oraz tamtejszy resort rolnictwa zdecydowały o ponownym wprowadzeniu zakazu importu drobiu z Polski w związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1. Obecnie wnioski rejestracyjne nie są procedowane w systemie CIFER, a dodatkowo strona chińska regularnie wprowadza nowe rozporządzenia dotyczące tej choroby, co uniemożliwia wznowienie eksportu.

Chiński rynek był otwarty na polską wołowinę, jednak plan rozwoju jej sprzedaży został pokrzyżowany przez atypowy przypadek BSE oraz choroby niebieskiego języka wykryte w naszym kraju. Procedura rejestracji w systemie CIFER została obecnie zawieszona. Według informacji uzyskanych od Głównego Inspektoratu Weterynarii, w czerwcu 2023 r. pojawiła się możliwość eksportu po spełnieniu szeregu warunków stawianych przez stronę chińską, która wymagała m.in. kontroli zakładów i audytu. Dodatkowo odbywała się także wideo-kontrola przeprowadzana przez stronę chińską. Spełnić trzeba było jeszcze szereg innych wymagań. Otwarcie rynku nastąpiło po 22 latach zakazu importu wołowiny bez kości z bydła poniżej 30. miesiąca życia. Pierwszą polską firmą, która pozytywnie przeszła całą procedurę rejestracyjną, był Sokołów S.A. w Kole. Jednak wkrótce potem eksport ponownie zawieszono z powodu BSE (teraz zaś blokuje go także choroba niebieskiego języka), a polscy eksporterzy przymierzający się do przejścia procedur znaleźli się w punkcie wyjścia.

Również eksport wieprzowiny do Chin jest obecnie niemożliwy z powodu afrykańskiego pomoru świń (ang. ASF). Polska starała się o wprowadzenie regionalizacji w związku z ASF, ale do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia z chińskimi władzami. Polska wieprzowina znajduje sobie jednak grono odbiorców w innych państwach azjatyckich, w tym w Korei Południowej. Krajowa Rada Wieprzowiny podkreśla, że eksport wieprzowiny do Chin to niezwykle atrakcyjny kierunek. Rada zaapelowała nawet do prezydenta Andrzeja Dudy przy okazji ostatniej jego wizyty w Chinach o podjęcie działań w celu odblokowania tego rynku. Przypomnijmy, że jeszcze w 2013 r. eksport produktów wieprzowych z Polski do Chin wynosił 67 mln euro. Był to wówczas jeden z najważniejszych polskich produktów eksportowych na tamtejszy rynek.

Polityka, eksport a rolnictwo - trzy lekcje

Z kontaktów handlowych z Chinami w sektorze mięsnym możemy nauczyć się na pewno, że nic tak nie pomaga jak wytrwała dyplomacja gospodarcza i pełne zaangażowanie polityczne, ukoronowane wizytami najwyższych przedstawicieli państwa w Chinach. Jednak wysiłek ten musi być ciągły, ponieważ z różnych powodów łatwo stracić owoce tych zabiegów, prowadzonych często na najwyższym państwowym szczeblu.