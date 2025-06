Podkarpacka prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi G., prawnikowi i byłemu rektorowi warszawskiej uczelni, powiązanemu z obozem Prawa i Sprawiedliwości. W akcie oskarżenia stawia się mu łącznie 11 zarzutów. Wraz z nim oskarżone zostały Ewa P. oraz Joanna K.-W. Całą trójkę oskarżono m.in. o powoływanie się na wpływy – w prokuraturach, sądach i jednostkach policji – a także o podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw w tych instytucjach w zamian za korzyści majątkowe.

„Jest akt oskarżenia wobec byłego rektora i adwokata Waldemara G. Prokuratura zarzuca mu oszustwa i przekupstwo (w sumie jedenaście przestępstw). Oskarżony wśród wielu aktywności reprezentował rząd Morawieckiego i Polskę przed…Trybunałem Sprawiedliwości UE” - napisał na swoim koncie w serwisie X (Twitter) premier Donald Tusk.

Waldemar G. i dwie inne osoby z zarzutami płatnej protekcji

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, trójce osób których dotyczy akt oskarżenia zarzuca się „doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych osób w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za pomocą wprowadzania ich w błąd co do możliwości pozytywnego załatwienia spraw, polegających m.in. na odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, uchyleniu tymczasowego aresztowania czy „załatwieniu” niskiego wymiaru kary”. Oskarżeni mieli działać w okresie od sierpnia 2021 do lipca 2024 roku w różnych miejscach na terenie kraju, m.in. w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Opolu, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Zamościu, Toruniu i Zielonej Górze.