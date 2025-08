Małgorzata Manowska przypomniała, że służbę na stanowisku rzecznika SN Aleksander Stępkowski rozpoczął 26 maja 2020 r. To Manowska, która tego samego dnia została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę na I prezesa SN, powierzyła Stępkowskiemu stanowisko rzecznika.

Manowska o Stępkowskim: Był jedną z najbliższych mi zawodowo osób

Stępkowski, założyciel Instytutu Ordo Iuris, został nominowany do SN w 2019 r. po rekomendacji tzw. neo-KRS. Stanowisko rzecznika prasowego zajął po Michale Laskowskim, który złożył rezygnację wraz z zakończeniem kadencji byłej prezes Małgorzaty Gersdorf.

„Przez te wszystkie lata był jedną z najbliższych mi zawodowo osób. Zawsze pozostawał gotowy do pracy i służenia pomocą. Potrafił roztropnie oceniać sytuacje i nigdy nie wahał się mówić prawdy, niezależnie od tego, jak bardzo była trudna. Z sukcesem dbał o wizerunek Sądu Najwyższego, jasno i przystępnie tłumacząc opinii publicznej nawet najbardziej zawiłe kwestie. Podejmował wiele cennych inicjatyw mających na celu zbliżenie Sądu Najwyższego do obywateli – konferencje naukowe, wizyty edukacyjne, filmy edukacyjne o Sądzie Najwyższym i wiele innych. To Jemu zawdzięczamy liczne i częste wizyty młodzieży z całej Polski” – napisała I prezes SN.

Małgorzata Manowska podziękowała Aleksandrowi Stępkowskiemu i złożyła mu życzenia sukcesów w dalszej pracy naukowej i zawodowej. Przedstawiła też nowego rzecznika.