Przypomnijmy, że 20 marca 2024 r. sześciu członków tego organu złożyło na ręce Manowskiej wiążący ją pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS. Z przepisów regulaminu Trybunału wynika bowiem, iż na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Trybunału w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ów minął na początku kwietnia 2024 roku – jak ustaliła prokuratura, do dziś posiedzenie nie zostało zwołane.

Przemysław Rosati: uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej w TS prokuraturze nie wystarczy

– Przypomnę, że jest prawny obowiązek zwołania posiedzenia TS. Mam nadzieję, że pan mecenas Andrzejewski, bo jest to też adwokat, zwoła to posiedzenie. Jeżeli się zbierze pełny skład, to rozstrzygnie trzy wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej – mówił niedawno w TVN24 Przemysław Rosati, jeden ze współautorów wniosku sędziów TS z 22 lipca.

– Jeżeli Trybunał Stanu uchyli immunitet, to pani Manowska jest z automatu zawieszona w prawach członka TS – wyjaśnił Rosati. Zaznaczył jednak, że równolegle taka procedura musi być przeprowadzona przed Sądem Najwyższym, gdyż Manowską jako sędziego SN chroni drugi immunitet. Dopiero po uchyleniu tego immunitetu prokurator może przedstawić I prezes SN zarzuty i przesłuchać ją w charakterze podejrzanej.