Prezes i dwóch wiceprezesów zawieszonych. Kto kieruje szczecińskim sądem?

Z informacji PAP wynika, że zawieszona wiceprezes pracowała w Wydziale III Karnym SO w Szczecinie. Oprócz niej w kierownictwie sądu zasiada prezes SSO Piotr Szarek oraz wiceprezesi Anna Stasiewicz-Kokotowska i Rafał Lila. W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu procedury odwołania prezesa SO w Szczecinie oraz wiceprezesa Lili. Na stronie internetowej sądu przy nazwiskach tych dwóch sędziów jest adnotacja „zawieszony w pełnieniu czynności”. W rozmowie z PAP sędzia Michał Tomala zaznaczył, że mimo zawieszenia trzech z czterech sędziów kierujących SO, „władztwo” w sądzie jest zachowane, jednostka normalnie funkcjonuje.