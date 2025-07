Jak podawały media, argumentem przeciwko kandydaturze Hencel-Święczkowskiej był również fakt, że miała ona sprawę dyscyplinarną za dopuszczenie się "rażącego naruszenia przepisów" (prokuratura omyłkowo wysłała dokumenty jednej ze spraw do Sosnowca zamiast do Katowic, a sędzia tego nie dostrzegła i przez rok prowadziła sprawę). Ministerstwo Sprawiedliwości broniło sędzi. Zapewniło w komunikacie, że "z danych lustracji przeprowadzonej od 2010 r. wynika, że w przypadku połowy spraw, które trafiają do pani sędzi Hencel-Święczkowskiej, wyroki wydaje w trzy miesiące. Ponadto wyroki te charakteryzują się ponad 80-procentową stabilnością, co oznacza, że właśnie ponad 80 procent z nich jest utrzymywana w sądzie odwoławczym".

„Ad Vocem”: minister arbitralnie ingeruje w niezawisłość sądów; resort odpowiada

Do decyzji ministra Waldemara Żurka o zawieszeniu sędzi Małgorzaty Hencel Święczkowskiej oraz innych sędziów, odniosło się w wydanym w środę wieczorem oświadczeniu stowarzyszenie prokuratorów „Ad Vocem”.

Oceniono w nim, że „działania te noszą wszelkie znamiona politycznej retorsji wobec niezależnych przedstawicieli władzy sądowniczej i stanowią kolejny krok w kierunku pogłębienia destabilizacji i chaosu obszaru wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa”.

Dalej wskazano, iż „pod pretekstem walki o >>praworządność<< Minister Sprawiedliwości arbitralnie ingeruje w niezawisłość sądów, łamiąc fundamentalne zasady konstytucyjne oraz europejskie standardy niezależności władzy sądowniczej. W naszej ocenie, decyzje te nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia i stanowią element szerszego planu eliminowania z przestrzeni publicznej tych, którzy nie wpisują się w ideologiczny kurs aktualnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Do tego oświadczenia odniósł się w czwartek resort sprawiedliwości. W komunikacie czytamy: „Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością prezesów sądów i muszą oni dawać rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków. Niezawisłość dotyczy sfery orzeczniczej. Sprawujący funkcje w niewielkim zakresie orzeczniczym. Zawieszeni nie przestaną orzekać, a wręcz zwiększą swoją aktywność na sali rozpraw".