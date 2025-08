Rusecka, pytana o sprzeciw Konfederacji, przypomniała, że politycy tej formacji „nigdy nie rządzili, nie byli odpowiedzialni za państwo”. – Łatwo jest krytykować wszystko – mówiła, podkreślając, że „Polska potrzebuje dobrych rządów”. – Niestety, teraz nie mamy tego. Dowodem są ostatnie sondaże. Koalicja rządząca straciła parę milionów wyborców. Jakby teraz były wybory, na pewno KO by nie utworzyła rządu – stwierdziła.

– Deklaracja została przedstawiona. Czekamy. Do wyborów są dwa lata, o ile nie będzie szybszych wyborów. Z punktu widzenia politycznego może dobrze, żeby ta koalicja rządziła, bo oni ciągle tracą. Dla Polski to jednak nie jest dobre. PiS ma program. Pod koniec października będzie duża konwencja programowa. Przygotowujemy program dla Polski. Będziemy go realizować. Zapraszamy wszystkie siły do współpracy, żeby odsunąć ten szkodliwy rząd od władzy – przekonywała Urszula Rusecka.