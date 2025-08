W wydaniu 4.63 mObywatela udostępniono też trzy tryby wyświetlania aplikacji: ciemny, jasny i automatyczny. Jak zauważono w komunikacie, pozwoli to na wybór ustawień zależnie od pory dnia, parametrów urządzenia i indywidualnych potrzeb percepcyjnych użytkownika. Co istotne, w trybie automatycznym wygląd aplikacji dostosowuje się do istniejących ustawień urządzenia, na którym jest zainstalowana. Oznacza to, że jeśli użytkownik wybrał tryb ciemny w ustawieniach swojego telefonu, aplikacja mObywatel automatycznie wyświetli się w tym trybie.

Wkrótce nowe usługi w aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, iż jeszcze w tym roku aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne, nowe usługi. We wrześniu udostępnione zostaną: mStłuczka oraz aplikacja dla dzieci i młodzieży mJunior, a pod koniec roku Wirtualny Asystent oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji.

Przydatna dla kierowców usługa mStłuczka pozwoli na zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.