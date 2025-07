Legitymacja w mObywatelu również dla opiekunów

Legitymacja w mObywatelu nie ogranicza się tylko do osoby z niepełnosprawnością. Jeśli dokument został wydany dziecku, jego rodzic lub inny opiekun prawny, który złożył wniosek o legitymację, również może dodać go do swojej aplikacji. Cyfrowy dokument osoby z niepełnosprawnością jest dostępny dla jej przedstawiciela ustawowego, który złożył wniosek o wydanie fizycznego dokumentu. Jak zauważa resort, dzięki temu może on posługiwać się legitymacją cyfrową w imieniu dziecka w wielu codziennych sytuacjach, np. w podróży.

Aby dodać dokument osoby, którą reprezentuje, należy postępować tak samo, jak w przypadku dodawania własnych dokumentów. Możliwość posiadania tej legitymacji w aplikacji zależy od statusu uprawnień w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W mObywatelu możliwe jest równoczesne przechowywanie własnej legitymacji oraz dokumentów osób reprezentowanych, a także przełączanie się między nimi.