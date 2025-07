Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Senacka Komisja Edukacji przyjęła bez żadnych poprawek pakiet nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, obejmujący szereg zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Proponowane regulacje mają na celu poprawę warunków pracy i wynagradzania, uproszczenie niektórych procedur oraz usunięcie rozwiązań, które w praktyce nie spełniły swojej roli.

Zmiany w Karcie Nauczyciela zaakceptowane przez Senacką Komisję Edukacji

Jedną z najważniejszych zmian jest podniesienie świadczeń finansowych. Nowelizacja przewiduje zwiększenie wysokości nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, wyższe odprawy dla odchodzących nauczycieli oraz ograniczenie obowiązku realizacji zastępstw w czasie zajęć obowiązkowych. Ponadto dyrektorzy szkół zyskają możliwość przedłużenia pełnienia swojej funkcji na jedną kolejną kadencję.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt likwidacji tzw. „godzin czarnkowych” – wprowadzonych we wrześniu 2022 r. przez ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Była to dodatkowa godzina tygodniowo przeznaczona na konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Jak wskazuje uzasadnienie nowelizacji, rozwiązanie to w praktyce nie było wykorzystywane zgodnie z założeniami, a jego usunięcie stanowi element szerszego pakietu deregulacyjnego.