16:39 Ursula von der Leyen i Antonio Costa zamieścili jednobrzmiące wpisy. Chodzi o NABU i SAP

„Podpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pod ustawą, przywracającą niezależność ukraińskich instytucji antykorupcyjnych - Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) - to krok we właściwym kierunku” - ocenili przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej – Antonio Costa. Podkreślili też, że reforma sądownictwa i walka z korupcją są kluczowe dla postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w czwartek ustawę, przywracającą uprawnienia organów antykorupcyjnych – Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

16:28 1 sierpnia będzie dniem żałoby w Kijowie

Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił, że 1 sierpnia będzie dniem żałoby w związku z nocnym zmasowanym atakiem na miasto. Tego dnia flagi zostaną opuszczone, a wszystkie imprezy rozrywkowe odwołane.

16:12 Rzecznik KE: Ukraina przywróciła niezależność organów antykorupcyjnych, ale potrzebne są dalsze reformy

Komisja Europejska uważa, że ustawa nr 13533, przyjęta przez Radę Najwyższą 31 lipca, przywraca kluczowe zabezpieczenia dotyczące niezależności organów antykorupcyjnych na Ukrainie, Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), ale nie kończy procesu reform - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. - Przystąpienie Ukrainy do UE będzie wymagało dalszych wysiłków mających na celu zapewnienie skutecznej zdolności do walki z korupcją i przestrzegania praworządności – podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej.

16:00 Informacja operacyjna ukraińskiego Sztabu Generalnego. 66 starć od początku dnia

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował informację operacyjną dotyczącą działań na froncie. Od początku dnia doszło do 66 starć bojowych z siłami rosyjskimi - poinformowano w informacji operacyjnej.

15:49 Andriej Biełousow spotkał się z ministrem obrony rządu przejściowego Syrii

Gen. Marhaf Abu Qasr rozmawiał z Biełousowem o perspektywach współpracy między resortami obrony obu krajów i sytuacji na Bliskim Wschodzie - głosi komunikat resortu obrony Rosji.

15:39 Ukraińskie drony mogą atakować rosyjski sprzęt i magazyny na głębokim zapleczu frontu

Informacje takie przekazał wicepremier, minister ds. cyfrowej transformacji Mychajło Fedorow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że Ukraińcy są w stanie przeprowadzać ataki za pomocą dronów na odległość ponad 40 km.

15:30 Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do dziewięciu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy nie wyklucza, że liczba ofiar będzie jeszcze rosła – obecnie trwają przeszukiwania gruzów uszkodzonych w ataku budynków. W poszukiwaniach biorą udział cztery zespoły z psami.

15:17 Czego dotyczyła rozmowa Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim?

Współpracownik Karola Nawrockiego oraz Wołodymyr Zełenski podali szczegóły dotyczące rozmowy prezydenta elekta RP i prezydenta Ukrainy. Obie strony zwróciły uwagę na inne tematy rozmowy.

15:12 Ukraińcy dementują doniesienia o zajęciu przez Rosjan Czasiw Jaru

Strona ukraińska podaje, że Rosjanie wywieszali flagi w mieście m.in. w obiektach, które nie w pełni kontrolowali. Ukraińscy żołnierze nadal mają bronić się w Czasiw Jarze.

14:50 Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zwiększającą wydatki na obronność Ukrainy o 412,3 mld hrywien (36,8 mld zł)

Zgodnie z ustawą 115 mld hrywien (ok. 10,5 mld zł) ma być przeznaczonych na wsparcie finansowe dla żołnierzy, 216 mld hrywien (ok. 18,7 mld zł) – na zakup i produkcję sprzętu wojskowego i dronów, pozostałe pieniądze na pokrycie innych potrzeb armii.

14:09 W nocnym ataku na Kijów ucierpiało Islamskie Centrum Kulturalne

Informacje takie przekazuje szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Centrum znajdowało się w jednym z meczetów. „To kolejny przejaw tego, że Moskwa toczy kryminalną wojnę przeciwko fundamentom ludzkości. Rosyjski terror nikogo nie oszczędza” - napisał Sybiha.

13:45 Rośnie kolejka rosyjskich koncernów potrzebujących pomocy Kremla

Po kopalniach, kolei, Gazpromie, hutach i przemyśle leśnym, o wsparcie z budżetu wystąpił Rosatom. Atomowej korporacji brakuje pieniędzy.

13:39 Atak dronów na zakład przemysłowy w obwodzie penzeńskim, nikt nie ucierpiał

Gubernator obwodu Oleg Mielniczenko poinformował, że zakład przemysłowy na terenie obwodu został zaatakowany przez dziewięć dronów. Atak miał miejsce w rejonie zawodskim. Na terenie zaatakowanego zakładu wybuchł pożar, który objął ok. 100 m2. W ataku nikt nie ucierpiał.

13:24 Aleksandr Łukaszenko nazwał Rosję gwarantem bezpieczeństwa Białorusi

Białoruski przywódca mówił o tym w czasie spotkania z białoruskimi dyplomatami. - Jak widzicie, jesteśmy (z Rosją) gospodarczo zjednoczeni jak nigdy wcześniej. Nie mówię nawet o współpracy polityczno-wojskowej z Federacją Rosyjską. Zwłaszcza w sferze wojskowej. Gdybyśmy nie byli zdecydowani w 2020 roku (rok sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborów prezydenckich – red.), wiemy, co by się stało. Gdyby Rosja nie wsparła nas w tym trudnym czasie, poczynając od konwencjonalnej broni po broń nuklearną, bardzo trudno wyobrazić sobie, co stałoby się dzisiaj. Prawdopodobnie już byśmy konfrontowali się z NATO na Zachodzie – mówił Łukaszenko. - Dlatego, dla nas, Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa – dodał. Łukaszenko mówił też, że sąsiedzi państwa są „dani przez Boga”.

13:20 Jedna osoba ranna w ataku drona na obwód biełgorodzki

O rannym w ataku cywilu informuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego komunikatu wynika, że zaatakowana została wieś Krasnaja Jaruga. W wyniku ataku na terenie wsi doszło do pożaru, który został już jednak ugaszony.

13:18 Nowe rosyjskie dane o stratach Ukrainy

Ministerstwo Obrony Rosji podało nowe informacje o dobowych stratach Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonach odpowiedzialności poszczególnych zgrupowań rosyjskich wojsk. Według resortu, w strefie działań grupy „Północ” Ukraińcy stracili 160 żołnierzy, wóz opancerzony, cztery pojazdy i trzy działa artyleryjskie, w strefie grupy „Południe” - 150 żołnierzy, dwa pojazdy i dwa działa, a w strefie działań grupy „Dniepr” - 70 żołnierzy, sześć pojazdów i działo. Na kierunku działań grupy „Wschód” straty wojsk ukraińskich miały wynieść 205 żołnierzy, dwa czołgi, trzy wozy bojowe, 19 samochodów i dwa działa, w rejonie grupy „Zachód” - 240 żołnierzy, dwa wozy opancerzone i 20 pojazdów. Najwyższe straty osobowe - 385 żołnierzy oraz trzy pojazdy opancerzone, trzy samochody i cztery działa artylerii polowej - Ukraińcy mieli ponieść w rejonie odpowiedzialności rosyjskiego zgrupowania „Centrum”. Łącznie komunikat rosyjskiego dowództwa mówi o 1210 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzach.



12:48 Antykorupcyjne urzędy na Ukrainie znów mają być niezależne

Ukraiński parlament jednogłośnie przegłosował przesłany przez prezydenta tego kraju projekt ustawy przywracającej niezależność dwóch kluczowych instytucji antykorupcyjnych. Wcześniejsza decyzja Wołodymyra Zełenskiego o ograniczeniu autonomii urzędów walczących z korupcją wywołała na Ukrainie największe od lat protesty.

12:41 Rosjanie informują o wzięciu do niewoli ok. 50 ukraińskich żołnierzy w Czasiw Jarze

Ministerstwo Obrony Rosji podało rano, że Czasiw Jar został zajęty przez rosyjską armię. Według komunikatu z miejscowości ewakuowano 65 cywilów. Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało też nagranie, które ma być dowodem, że po kilkunastu miesiącach walk armia rosyjska zajęła Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Według rosyjskiego resortu, do miasta weszli żołnierze wojsk powietrznodesantowych, którzy „pokonali ponad 20 kilometrów pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim i bezzałogowych statków powietrznych”. Strona ukraińska nie potwierdziła utraty miasta. Cytowany przez portal Suspilne rzecznik zgrupowania „Chortyca” Wiktor Trehubow powiedział, że komunikat Ministerstwa Obrony Rosji o całkowitej okupacji Czasiw Jaru to „rosyjskie kłamstwo”. Według źródeł ukraińskich, walki o miasto trwają.

12:05 Ukraińcy zaprzeczają doniesieniom o zajęciu miejscowości Kamiańskie w obwodzie zaporoskim

Południowe Zgrupowanie Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że na przedmieściach miejscowości Kamiańskie nadal są ukraińscy żołnierze, którzy bronią pozycji przed Rosjanami.

11:44 W ciągu doby Rosjanie strącili 169 ukraińskich dronów

Takie informacje przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji.

11:24 Rośnie liczba ofiar ataku na Kijów

Osiem osób zginęło, a 88 zostało rannych w nocnym ataku powietrznym na Kijów – podał Timur Tkaczenko. Wcześniej informowano o siedmiu ofiarach śmiertelnych i 82 rannych. Sześć osób zginęło w rejonie swiatoszyńskim, dwie – w sołomiańskim. 46 rannych zostało hospitalizowanych.

11:15 Jedna osoba ranna w ataku drona na samochód w obwodzie biełgorodzkim

O ataku doszło w pobliżu wsi Archangielskoje, w rejonie szebekińskim – poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow.

10:26 Nowy bilans ataku na Kijów: Siedem osób nie żyje, 82 są ranne

Wśród rannych jest 10 dzieci – podaje Timur Tkaczenko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. Jedna z ofiar śmiertelnych to 6-letni chłopiec, który zmarł w karetce, w drodze do szpitala. Wśród rannych jest 5-miesięczna dziewczynka. W ataku uszkodzonych zostało ponad 100 obiektów w ukraińskiej stolicy.

10:20 Donald Trump ostrzega Dmitrija Miedwiediewa, wcześniej były prezydent Rosji groził Trumpowi wojną

Miedwiediew groźby Trumpa skomentował stwierdzeniem, że oznaczają one, iż Rosja ma rację.

09:25 Ukraiński wywiad wojskowy pokazuje nagranie z walk w rejonie Pokrowska

Nagranie ilustruje walki, które toczyły się zimą, na początku 2025 roku.

09:09 Miejscowość Oktiabrskij w obwodzie biełgorodzkim zaatakowana przez drony

W ataku ranny został cywil – informuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

08:58 W nocy Rosjanie atakowali Ukrainę przy użyciu 317 środków napadu powietrznego

Do ataku na Ukrainę Rosja użyła 308 dronów-kamikadze i ośmiu rakiet manewrujących Iskander-K. Ukraińcy strącili 288 dronów i trzy rakiety.

08:39 Zełenski: Rosjanie wystrzelili ponad 300 dronów i 8 rakiet

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że głównym celem nocnego ataku powietrznego Rosjan był Kijów. Dodał, że zginęło sześć osób, w tym dziecko, i złożył kondolencje bliskim ofiar. „Dziś świat ponownie zobaczył rosyjską odpowiedź na nasze, wspólne z Ameryką i Europą, pragnienie pokoju” - podkreślił dodając, że „pokój bez siły jest niemożliwy”, a partnerzy Ukrainy mają wszelkie narzędzia, by zmusić Moskwę do negocjacji.

08:19 Tak wyglądał nocny atak powietrzny Rosji na Ukrainę

Mapę przedstawiającą trasy środków napadu powietrznego, użytych w nocy przez Rosję, opublikował ukraiński serwis zajmujący się białym wywiadem. We wpisie czytamy, że najpierw Kijów zaatakowały drony, a później na miasto spadły pociski.

08:02 Rosjanie użyli tysięcy dronów

Dowództwo ukraińskiego wojska podało, że w środę Rosjanie przeprowadzili 70 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie 122 kierowanych bomb lotniczych, użyli również 3472 dronów kamikadze oraz przeprowadzili 5,5 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 64 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

07:45 Dziecko wśród ofiar w Kijowie

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku nocnego ataku Rosjan na Kijów - poinformował w mediach społecznościowych Timur Tkaczenko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. Zaznaczył, że wśród ofiar jest sześcioletni chłopiec. „Akcja ratunkowa trwa” - czytamy.

07:29 Blisko 200 starć na froncie

Sztab Generalny Ukrainy podsumował środowe wydarzenia na froncie. Według tego źródła, w ciągu minionej doby doszło do 193 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (49), północno-słobożańskim i kurskim (32), nowopawłowskim (24), łymańskim (20), torećkim (14), siewierskim (13), południowo-słobożańskim (10), kramatorskim (7), kupiańskim (5) i przydnieprowskim (3).

07:12 Rosjanie informują o zajęciu Czasiw Jaru

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w wyniku rosyjskiej ofensywy zajęta została miejscowość Czasiw Jar w obwodzie donieckim.

07:08 Atak ukraińskich dronów zakłócił ruch kolejowy w obwodzie wołgogradzkim

Spadające szczątki ukraińskich dronów zakłóciły ruch kolejowy w rejonie stacji Tinguta w obwodzie wołgogradzkim – poinformował gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow. Dodatkowo, w wyniku ataku, 65 gospodarstw domowych zostało pozbawionych dostaw gazu.

06:53 W nocy Rosjanie strącili 32 ukraińskie drony

11 dronów zestrzelono nad obwodem wołgogradzkim, siedem nad okupowanym Krymem, pięć dronów nad obwodem woroneskim, pięć nad obwodem biełgorodzkim, dwa nad obwodem tambowskim i dwa nad obwodem rostowskim.

06:39 Rośnie tragiczny bilans nocnego ataku Rosji na Kijów

W ataku zginęły co najmniej cztery osoby, a 52 zostały ranne.

06:35 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 053 260 żołnierzy, 11 067 czołgów, 23 066 pojazdów opancerzonych, 30 911 zestawów artyleryjskich, 1 451 wyrzutni rakiet, 1 203 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 48 894 bezzałogowe statki powietrzne, 3 548 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 56 822 pojazdy (w tym cysterny), 3 935 jednostek sprzętu specjalnego.

06:24 Zajęta przez Rosję część obwodu donieckiego znajduje się na liście najbiedniejszych regionów w Rosji

Średnia pensja w tzw. „Donieckiej Republice Ludowej” wynosiła w ubiegłym roku niespełna 42 tys. rubli (równowartość 1,8 tys. zł). Tymczasem pod koniec 2013 roku mieszkańcy obwodu donieckiego Ukrainy zarabiali średnio ponad 4 tys. hrywien (wówczas ponad 1,5 tys. zł). Jeszcze w 2016 roku ONZ szacowała, że z Donbasu uciekło ponad 2,6 mln ludzi, z czego ponad 1 mln wyemigrowało poza granice Ukrainy.

06:13 W piątek ma zostać zawarta umowa na zakup przez Polskę kolejnych 180 koreańskich czołgów K2

W 2030 r. Polska będzie mieć ponad 950 nowoczesnych czołgów. O ile można zakładać, że do tego czasu stare T-72 już nie będą w służbie i najpewniej przekażemy je Ukrainie, to zapewne wciąż będziemy mieli znacznie ponad 100 czołgów PT-91 Twardy.

06:06 Nowy bilans nocnego ataku na Kijów: jedna osoba nie żyje, 27 jest rannych

Spośród 27 rannych osób 17 zostało hospitalizowanych – wynika z informacji przekazywanych przez ukraińskie władze.

05:29 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące udane ataki dronów w rejonie Nowopawliwki

Operatorzy dronów z 413. Batalionu zniszczyli zestaw m.in. przeciwlotniczy Buk-M1, haubicę 2S1 „Goździk” praz transporter opancerzony.

04:38 30 lipca na ukraińskim froncie doszło do 159 potyczek

Informacje takie przekazał w środę wieczorem ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie przeprowadzili pięć nalotów, a ponadto atakowali Ukrainę przy użyciu 1 292 dronów-kamikadze i przeprowadzili 4 162 ostrzały artyleryjskie pozycji ukraińskich wojsk i terenów zabudowanych.

04:35 W 2026 roku PKB Ukrainy ma wzrosnąć o 4,5 proc.

Raiffeisen Bank International (RBI) przedstawił szacunki, z których wynika, że w 2025 roku PKB Ukrainy wzrośnie o 3,5 proc., a prognoza na 2026 rok mówi o 4,5 proc. wzrostu. Prognozy dla rosyjskiej gospodarki mówią o wzroście o 0,9 proc. w 2025 i 2026 roku.

04:29 W strefie przymusowej ewakuacji w obwodzie donieckim wciąż przebywa 586 dzieci

Informacje takie przekazuje lokalna policja. Z jej komunikatu wynika, że w sześciu miejscowościach w obwodzie donieckim, objętych przymusową ewakuacją, przebywają nadal 541 rodziny z dziećmi. Najwięcej dzieci przebywa w Dobropolu, który do miejscowości objętych przymusową ewakuacją dodano 24 lipca. W Dobropolu nadal przebywa 536 dzieci. W ubiegłym tygodniu z rejonu objętego przymusową ewakuacją ewakuowano 355 dzieci.

04:27 Dwa alarmy powietrzne w Kijowie

Wieczorem i w nocy Rosjanie atakowali z powietrza wschodnią i środkową Ukrainę. W Kijowie pierwszy alarm powietrzny ogłoszono w środę o 22:47 czasu lokalnego (trwał do 3:18), a drugi – o 5:06. Timur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej informował, że Kijów był celem ataku z użyciem pocisków balistycznych. W czasie ataku w stolicy Ukrainy rozległy się eksplozje. W pierwszym z ataków rannych zostało sześć osób.

04:24 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Wołgogradzie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotnisko w Wołgogradzie.

04:22 W środę wieczorem Rosjanie strącili 13 ukraińskich dronów

Między 22:20 a 23:15 czasu moskiewskiego rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła dziewięć dronów nad obwodem rostowskim i cztery nad obwodem biełgorodzkim – informuje Ministerstwo Obrony Rosji.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1253 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1253 dniu wojny

