Najstarsza muzyka świata

W przeciwieństwie do naszego obszaru kulturowego to muzyka dworska, a nie ludowa, była formą źródłową. Obowiązujący do dzisiaj prawzór pentatonalnej tradycyjnej muzyki chińskiej ustanowiono jako system muzyki dworskiej w czasach królewskiej dynastii Zhou, panującej od Yantai aż po rzekę Jangcy w latach 1045–256 p.n.e.

Kiedy odwiedza się dawną stolicę Chin, miasto Xi’an, odnosi się wrażenie, że cała uwaga współczesnych mieszkańców miasta skupia się na gloryfikacji Pierwszego Cesarza (Qin Shi Huang). Ale pod względem zasług dla rozwoju kultury, sztuki i muzyki szczególne uznanie należy się władającym tym terytorium przez osiem wieków królom z dynastii Zhou.

To na ich dworze zrodziła się niezwykle bogata w formie wyrazu muzyka ceremonialna, którą w późniejszych wiekach nazwano słowem „yayue” oznaczającym „elegancką muzykę”. Samo słowo muzyka (樂yue) nie odnosiło się tylko do formy instrumentalnej czy wokalnej, ale także do tańca. Starożytni Chińczycy nie rozdzielali tych form artystycznych. Taniec, śpiew i muzyka były ze sobą ściśle powiązane, co do dzisiaj wyraża się w operze chińskiej, a nawet w tym, że Chińczycy uwielbiają spontanicznie tańczyć na ulicach i w parkach, nie zawsze umiejętnie dobierając właściwy krok taneczny do określonego rytmu tańca.

Uważana za integralną całość muzyka połączona z tańcem została poszerzona w yayue o poezję, której złożoność przekazu jest zrozumiała jedynie dla osób znających różne formy i dialekty lokalne języka, który my w Europie całkowicie błędnie uważamy za jednolity język chiński. Nie ma bowiem jednego języka chińskiego, podobnie jak nie ma jednolitego zapisu znakowego wszystkich jego odmian.

Tak więc już w epoce przed zjednoczeniem Państwa Środka, co z naszej perspektywy historycznej wydaje się bardziej niż archaiczne, powstały ściśle uregulowane formy muzyczne. Jedną z najważniejszych był Taniec Muzyczny Sześciu Dynastii wykonywany jedynie podczas rytuałów na dworze królewskim. Wykonawcy szkolili się do tych przedstawień przez całe życie. Byli traktowani jak współczesne gwiazdy filmowe, ale nie mogli się pomylić w jakimkolwiek szczególe. To nie była bowiem jedynie muzyka jako pewna forma rozrywki dla panującego, ale ceremonia muzyczna o niemal mistycznym wymiarze, a nawet – jak określił to muzykolog Don Michael Randel w „The Harvard Dictionary of Music” – „ kosmologiczna manifestacja dźwięku natury zintegrowanego z binarnym uniwersalnym porządkiem Yin i Yang”. Dlatego koncepcja i struktura tego dzieła miała wpływ na późniejsze chińskie myślenie o muzyce.

Harmonia Yin i Yang

Dobór instrumentów miał odpowiadać pięciu elementom natury. Muzyka nie była zatem formą samą w sobie, ale dźwiękowym opisem harmonii natury. Stąd często można się współcześnie spotkać z określeniem, że tradycyjna muzyka chińska sprzyja medytacji, pasuje do natury i służy ukojeniu nerwów. Znany nam dzisiaj system generowania wysokości dźwięku i skala pentatoniczna zostały wyprowadzone z teorii cyklu kwint już przed VII wiekiem p.n.e. A najbardziej zdumiewa chyba to, że zachowały się do dzisiaj w formie niemal nienaruszonej. Były bowiem tak doskonałe, że stały się fundamentem późniejszej muzyki dworskiej, ludowej, religijnej i operowej niemal całego Dalekiego Wschodu. Ogół chińskiej tradycji muzycznej był tak silny, że ukształtował muzykę oraz inne formy artystyczne od Korei i Japonii po Indochiny i Filipiny.