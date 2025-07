Wiele okoliczności złożyło się na to, że właśnie do Dusznik–Zdroju chcą przyjeżdżać najwybitniejsi artyści. Lista tych, którzy koncertowali tu latem w ciągu ostatnich 80 lat, jest imponująca i układa się w prawdziwą historię światowej pianistyki.

Co łączy Chopina z Dusznikami

Sprawił to Fryderyk Chopin, a właściwie losowy przypadek, że w wieku 16 lat po zakończeniu nauki w Liceum Warszawskim przyjechał z matką i siostrami na kurację do Reinerz Badu, jak nazywały się wówczas Duszniki. Był już na tyle znany, że poproszono go o dwa koncerty dobroczynne na rzecz sierot. Fryderyk zagrał w tamtejszym domu zdrojowym, zresztą, na nienajlepszym, jak wspominał, fortepianie.

Ponad 70 lat później, w 1897 roku Wiktor Magnus z Warszawy, miłośnik muzyki Chopina, na pamiątkę tamtych koncertów ufundował pamiątkowy obelisk z granitu z popiersiem kompozytora. Ów dar szczęśliwie odnaleziono po II wojnie światowej i w 1946 roku powrócił on na swoje miejsce w Dusznikach–Zdroju, a tę uroczystość uświetniły recitale chopinowskie w domu zdrojowym, od tego czasu nazwanym Dworkiem Chopina. Dały początek regularnym, corocznym festiwalom.

Mikhail Pletnev pozbawiony orkiestry

Chopinowska impreza w Dusznikach–Zdroju przetrwała przez wszystkie zawirowania w powojennej Polsce dzięki staraniom lokalnej społeczności oraz utworzonej w 1990 roku Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach–Zdroju. I jest jeszcze jedna osoba, bez której trudno sobie wyobrazić te doroczne spotkania muzyczne. To Piotr Paleczny, dawny laureat Konkursu Chopinowskiego, dziś także pedagog i juror wielu międzynarodowych konkursów. Od ponad 30 lat jest dyrektorem artystycznym imprezy w Dusznikach–Zdroju, a dzięki swoim kontaktom zaprasza wielu świetnych artystów.