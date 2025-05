Jako drugi pojawi się na estradzie 15 -letni Adam Muszyński, uczeń Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Warszawie. Może poszczycić się na m. in pierwszą lokatą i dwiema nagrodami specjalnymi z 57. Konkursu Virtuosi per musica di pianoforte w Usti nad Łabą w 2023 roku, a na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” występował z Lwowską Orkiestrą Kameralną.

Fryderyk Chopin i improwizacja

Popołudniowy koncert rozpocznie się od występu 14-letniej Zuzanny Wojdak, uczennicy Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Oprócz Chopina jej drugą pasją jest muzyczna improwizacja i z pewnością czuje się w niej dobrze, skoro w 2021 roku na Golden Key Piano Composition Competition w USA za własną kompozycję zdobyła I nagrodę w kategorii do lat 10.

Na zakończenie wystąpi 16-letni Benedykt Heszen, który kształci się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie nie tylko w klasie fortepianu, ale i kameralistyki. Jest laureatem III nagrody na London Chopin Competition for Young Pianists w 2023 roku, a także zdobywcą drugiej lokaty na XIX De Girard International Young Pianists Competition w 2022 roku.

To już 66. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. – Od ponad sześciu dekad są one wizytówką kulturalną stolicy, a ich tegoroczna odsłona pokazuje, że klasyka ma przyszłość i to w rękach najmłodszych – mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, organizatora tych recitali realizowanych wspólnie z TiFC i Muzeum Łazienki Królewskie, a finasnowanych przez m. st. Warszawa. Mecenasem koncertów 1 czerwca jest ORLEN.