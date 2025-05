Pan zawsze umiał nawiązać szybko kontakt z orkiestrą, nawet jeśli na początku dla wielu muzyków był pan w wieku ich synów.

Na samym początku mojej muzycznej przygody postrzegałem rolę dyrygenta jako przywódcy, którego wolę orkiestra powinna realizować. Tymczasem muzyka jest po to, by dzielić się emocjami. To rodzaj rozmowy, tylko bez słów. Kiedyś tego nie rozumiałem, a to ważne i ułatwia nawiązywanie muzycznych znajomości.

Jak takie podejście do muzyki może wpłynąć na sposób funkcjonowania Filharmonii Narodowej? Filharmonie zmieniają się dziś w świecie. Przestają być świątyniami, w których raz w tygodniu odbywa się dostojny koncert, żyją na co dzień.

To już się dzieje. Wraz z moim doradcą Michałem Sikorą wprowadzamy zmiany do serii koncertowych i dodajemy nowe formaty. Programujemy sezon tak, by był jak najbardziej atrakcyjny i różnorodny. Jako instytucja podlegająca Ministerstwu Kultury mamy szczególną misję, by promować tylko wartościową muzykę. Jednocześnie chcemy trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców i otwierać się na nową publiczność.

W Indianapolis wpadł pan na pomysł zaproszenia każdego chętnego do wzięcia udziału w wykonaniu „Krzesanego” Wojciecha Kilara.

Stworzyłem z tego okazję do wsparcia finansowego instytucji, bo w Stanach orkiestry muszą same się utrzymywać. Oprócz ośmioosobowej grupy perkusyjnej, co zaplanował kompozytor, postanowiłem uwzględnić też jego dopisek w partyturze, by w finale zastosować jak największą liczbę wszelkich instrumentów perkusyjnych. Za jedyne 500 dolarów można było otrzymać wyjątkową okazję wystąpienia z Indianapolis Symphony Orchestra. Nasz budżet powiększył się w ten sposób o kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Wszyscy byli niesamowicie przejęci, bo pierwszy raz uczestniczyli w próbach i koncertach profesjonalnej orkiestry. Od tej pory zawsze zapraszam gości specjalnych do „Krzesanego”, niekiedy jest to nagroda w konkursie zorganizowanym wcześniej w przedszkolach czy szkołach. W Tokio zapytano mnie, ile uczniów potrzebuję, a gdy odpowiedziałem, że jak najwięcej, na scenie pojawiło się 200 dzieciaków. I ten „Krzesany” był oszałamiający. Myślę, że Kilarowi bardzo by się spodobał.

U nas edukacja ciągle polega na tym, że dzieci mają usiąść w fotelach i słuchać. A filharmonia nie powinna ich onieśmielać.

Dzieci niesamowicie przeżywają takie wydarzenia. Filharmonii potrzebna jest jakość, ale też pracujemy nad tym, by była postrzegana jako instytucja inkluzywna, otwarta dla wszystkich. Chcemy przywrócić zarzucone koncerty czwartkowe z programem dla każdego. Filharmonia Narodowa ma wspaniałe tradycje i wielu wybitnych artystów kierowało nią przede mną. Chciałbym kontynuować to, co w niej było dobrego, a zmiany wprowadzać z szacunkiem dla tej tradycji.