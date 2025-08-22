Nikomu już nie można ufać. Nawet filmowcom. I to nie tylko dlatego, że „Sojusznicy” – najnowszy przebój Amazona – to kumpelska komedia sensacyjna, która solidnie naciąga rzeczywistość. Powód jest jeszcze inny: tylko Triest jest tu Triestem. Cała reszta to blaga.

Premier Wielkiej Brytanii (Idris Elba) i prezydent USA (John Cena) nie pałają do siebie sympatią. Jeden do polityki dostał się ciężką pracą i traktuje swoją funkcję śmiertelnie poważnie, drugi był aktorem, grywał w blockbusterach, po czym sławę przekuł na głosy wyborców.