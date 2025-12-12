Rzeczpospolita

„Ta dziewczyna”: Kwestia perspektywy

„Ta dziewczyna” to wciągająca gra pozorów, w której nikt nie jest bez winy.

Publikacja: 12.12.2025 16:30

„Ta dziewczyna”: Kwestia perspektywy

Foto: mat.pras.

Michał Jarecki

Można powiedzieć, że Laura (Robin Wright, również za kamerą) naprawdę ma wszystko, a przynajmniej tak oceniłby to przeciętny obserwator. Imponujący majątek, kariera i poczucie zawodowego spełnienia, godna zaufania przyjaciółka, pożądający jej mężczyzna. Ale jej rozpieszczony, egocentryczny syn Daniel jest z nią związany w sposób chorobliwie zażyły, wręcz toksyczny. Laura ma na jego punkcie obsesję, a on nieustannie odtrąca kandydatki na długoterminową partnerkę. Gdy jednak poznaje Cherry (Olivia Cooke), wszystko się zmienia. Ta piękność pochodzi z klasy robotniczej i udaje kogoś lepiej sytuowanego. Nieufna Laura testuje, bada i śledzi potencjalną synową. Kobiety wikłają się w grę opartą na manipulacjach, intrygach i oszustwach. Nie trzeba chyba dodawać, że obie posuną się w tej wojnie za daleko.

