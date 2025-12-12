Wprawdzie Sarah (Lily James) ma dowody na to, że zatrudniająca ją korporacja stworzyła modyfikowane genetycznie ziarno, które zagraża ludzkiemu zdrowiu, ale z obawy o własne życie postanawia wycofać się z chęci opublikowania kompromitujących pracodawcę materiałów. Osobą, która załatwi tę sprawę tak, że i wilk będzie syty, i owca cała, jest Ash.

Mężczyzna to profesjonalista pośredniczący pomiędzy demaskatorami, którzy zmienili zdanie, a obawiającymi się skandalu przedsiębiorstwami. W swoim fachu wykorzystuje analogowe metody – od urządzenia przypominającego dalekopis przez usługę przekazu dla głuchych i niedosłyszących aż po amerykańską agencję pocztową – dzięki którym jego operacje są w zasadzie nie do namierzenia. No, chyba że popełni błąd i z niezrozumiałych powodów zacznie mu zależeć na klientce.