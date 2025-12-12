Rzeczpospolita

Detektyw nad filiżanką podłej lury

Dopóki nie pojawił się komisarz Kurt Wallander, powieść detektywistyczną traktowano jak literackie romansidła – z lekceważeniem. Henning Mankell stworzył bohatera, na punkcie którego czytelnicy oszaleli. Dlaczego dziesiąta rocznica śmierci pisarza przeszła niezauważalnie, jest jedną z najciekawszych zagadek literatury.

Publikacja: 12.12.2025 16:00

Henning Mankell (1948-2015) był pisarzem, dziennikarzem, reżyserem i autorem sztuk teatralnych. Seri

Henning Mankell (1948-2015) był pisarzem, dziennikarzem, reżyserem i autorem sztuk teatralnych. Seria o komisarzu Wallanderze, która przyniosła mu światową popularność, publikowana była od 1991 r.

Foto: Ulf Andersen/Aurimages via AFP

Marcin Cielecki

Nie lubię go za bardzo. Nie jesteśmy specjalnie do siebie podobni. Tak naprawdę to mało nas łączy”, mówił o swoim bohaterze Henning Mankell. Kurt Wallander to policjant, który mocno odbiega od sensacyjnego wizerunku, za to bardzo przypomina większość z nas. To mężczyzna po przejściach (rozwód, skomplikowane relacje z nastoletnią córką), który opiekuje się starym ojcem. Z czasem Wallander zaczyna zmagać się nie tylko ze złem kryjącym się za kolejnym zbrodniami, ale również spogląda w swój własny cień – w chorobę Alzheimera, samotność, swoje własne odchodzenie. Pije hektolitry paskudnej, chłodnej kawy, odżywia się byle jak, balansuje na krawędzi depresji. Kurt Wallander to postać, którą może być każdy z nas i w tej powszedniości, a nawet i słabości, kryje się siła, która swego czasu uwiodła czytelników.

