Tytuł zapada w pamięć.„Twoja stara w stringach” należy do produkcji imprezowych, których celem jest zapewnienie uczestnikom zabawy i okazji do śmiechu. Z zadania tego wywiązuje się znakomicie, nawet jeśli nie wszystkim tego typu humor przypadnie do gustu.

Pudełko skrywa dwie talie kart, sześć par okularów, klepsydrę do odmierzania czasu oraz instrukcję. Ta ostatnia szybko okazuje się niepotrzebna, gdyż zasady zabawy są wyjątkowo proste i intuicyjne. Każdy z graczy zakłada na nos okulary i przymocowuje do nich dwie karty. Jedna z nich określa osobę („Twoja stara”, „Tomasz Karolak”), druga związaną z nią okoliczność („w stringach”, „na haju”, „w piwnicy z małymi kotkami”). Owszem, w takich brylach z napisami wygląda się idiotycznie, ale o to przecież chodzi.