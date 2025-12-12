Aktualizacja: 12.12.2025 04:52 Publikacja: 12.12.2025 04:52
Ataki miały miejsce na południowosłobodziańskim odcinku frontu.
Kierujący miejską administracją Serhij Łysak poinformował, że w wyniku uszkodzenia infrastruktury część mieszkańców pozbawiona jest prądu i dostaw bieżącej wody.
Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją działające przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na swoim kanale w serwisie Telegram poinformowało, że od 24 lutego 2022 roku Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili 4 358 placówek edukacyjnych i 2 530 placówek ochrony zdrowia na Ukrainie.
Informacje takie przekazał szef lokalnej administracji wojskowej, Andrij Kanaszewicz. Ewakuacja dzieci z trzech hromad (gmin) znajdujących się w rejonie walk musi być zakończona do 15 grudnia.
W czasie wizyty w Aszchabadzie, na spotkaniu z prezydentem Turkmenistanu Gurbangułym Berdymuhammedowem Władimir Putin chwalił neutralność Turkmenistanu która „stwarza możliwość współpracy praktycznie ze wszystkimi państwami, bez konfliktów”. - To także wielka wartość dla nas, przynosi stabilność regionowi - dodał.
W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump wyraził przekonanie, że USA są bliskie porozumienia z Rosją i Ukrainą ws. zakończenia wojny. Jednocześnie Trump zadeklarował, że Waszyngton jest gotów wesprzeć Ukrainę w zapewnieniu jej gwarancji bezpieczeństwa. - Sądzę, że będzie to niezbędny czynnik, by osiągnąć postawiony cel – podkreślił. Trump mówił też, że plan pokojowy opracowany przez USA jest akceptowany przez wszystkich „z wyjątkiem (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego”.
W czasie nocnego ataku dronów na obwód twerski doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego w Twerze. W ataku ucierpiało siedem osób – w tym jedno dziecko. Mieszkańcy zaatakowanego bloku zostali ewakuowani – podał gubernator obwodu twerskiego Witalij Korolew.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu działania lotnisk w Wołgogradzie, Władykaukazie, Groznym, Magasie, Kałudze i Jarosławiu. Wcześniej przez pewien czas samolotów nie przyjmowało i nie odprawiało lotnisko w Soczi.
Informacje o strąceniu w nocy z czwartku na piątek dronów podał mer Moskwy Siergiej Sobianin.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1387 dniu wojny
Foto: PAP
