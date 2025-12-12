04:49 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagrania z ataków dronów na rosyjskie pozycje

Ataki miały miejsce na południowosłobodziańskim odcinku frontu.

04:48 Nocny atak powietrzny na Odessę

Kierujący miejską administracją Serhij Łysak poinformował, że w wyniku uszkodzenia infrastruktury część mieszkańców pozbawiona jest prądu i dostaw bieżącej wody.

04:46 Od 24 lutego 2022 roku Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili niemal 7 tys. placówek edukacyjnych i placówek ochrony zdrowia na Ukrainie

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją działające przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na swoim kanale w serwisie Telegram poinformowało, że od 24 lutego 2022 roku Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili 4 358 placówek edukacyjnych i 2 530 placówek ochrony zdrowia na Ukrainie.

04:44 Z obwodu kupiańskiego musi być ewakuowanych 114 dzieci

Informacje takie przekazał szef lokalnej administracji wojskowej, Andrij Kanaszewicz. Ewakuacja dzieci z trzech hromad (gmin) znajdujących się w rejonie walk musi być zakończona do 15 grudnia.

04:39 Władimir Putin chwali neutralność Turkmenistanu

W czasie wizyty w Aszchabadzie, na spotkaniu z prezydentem Turkmenistanu Gurbangułym Berdymuhammedowem Władimir Putin chwalił neutralność Turkmenistanu która „stwarza możliwość współpracy praktycznie ze wszystkimi państwami, bez konfliktów”. - To także wielka wartość dla nas, przynosi stabilność regionowi - dodał.

04:37 Donald Trump: Jesteśmy blisko porozumienia z Rosją i Ukrainą

W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump wyraził przekonanie, że USA są bliskie porozumienia z Rosją i Ukrainą ws. zakończenia wojny. Jednocześnie Trump zadeklarował, że Waszyngton jest gotów wesprzeć Ukrainę w zapewnieniu jej gwarancji bezpieczeństwa. - Sądzę, że będzie to niezbędny czynnik, by osiągnąć postawiony cel – podkreślił. Trump mówił też, że plan pokojowy opracowany przez USA jest akceptowany przez wszystkich „z wyjątkiem (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego”.

04:30 Twer: Siedem osób rannych po uderzeniu drona w blok mieszkalny

W czasie nocnego ataku dronów na obwód twerski doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego w Twerze. W ataku ucierpiało siedem osób – w tym jedno dziecko. Mieszkańcy zaatakowanego bloku zostali ewakuowani – podał gubernator obwodu twerskiego Witalij Korolew.

04:29 W nocy działanie zawiesiło siedem rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o zawieszeniu działania lotnisk w Wołgogradzie, Władykaukazie, Groznym, Magasie, Kałudze i Jarosławiu. Wcześniej przez pewien czas samolotów nie przyjmowało i nie odprawiało lotnisko w Soczi.

04:27 Cztery drony zostały strącone na podejściach do Moskwy

Informacje o strąceniu w nocy z czwartku na piątek dronów podał mer Moskwy Siergiej Sobianin.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1387 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1387 dniu wojny Foto: PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: