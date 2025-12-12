Polska w pułapce Donalda Trumpa. Nowa doktryna USA
Mamy w Polsce dwie śmiertelnie nienawidzące się ekipy, które z rosyjskiego zagrożenia uczyniły maczugę do wzajemnego okładania się po głowach. Możliwe, że to jeden z powodów pomijania naszego kraju w kolejnych rokowaniach pokojowych. W tym sensie lektura Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA budzi niewesołe wnioski
Opracowaną przez administrację Donalda Trumpa strategię bezpieczeństwa USA trzeba czytać razem z wieściami o negocjacjach dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. To nie są wieści zachęcające do optymizmu. Kolejne wersje planu pokojowego, podsuwanego Trumpowi przez samych Rosjan, pokazują pułapki rzeczywistości, w której logika świata jako pokojowej wspólnoty, a prawa międzynarodowego jako regulatora, traci jakikolwiek sens
Żadna administracja w historii nie dokonała tak dramatycznego zwrotu w tak krótkim czasie” – napisał prezydent USA Donald Trump we wstępie do Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA. Dostrzegamy tu od razu jego charakterystyczny samochwalczy ton.
Zaraz potem szef amerykańskiego państwa wyolbrzymia swoje zasługi w „ustanawianiu pokoju” w różnych zakątkach świata. Z kolei politykę wewnętrzną, konkretnie walkę z masową migracją, przedstawia zgodnie z logiką prężenia muskułów jako powstrzymanie obcej inwazji na amerykańskie terytorium.
