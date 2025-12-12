Polska w pułapce Donalda Trumpa. Nowa doktryna USA

Żadna administracja w historii nie dokonała tak dramatycznego zwrotu w tak krótkim czasie” – napisał prezydent USA Donald Trump we wstępie do Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA. Dostrzegamy tu od razu jego charakterystyczny samochwalczy ton.

Zaraz potem szef amerykańskiego państwa wyolbrzymia swoje zasługi w „ustanawianiu pokoju” w różnych zakątkach świata. Z kolei politykę wewnętrzną, konkretnie walkę z masową migracją, przedstawia zgodnie z logiką prężenia muskułów jako powstrzymanie obcej inwazji na amerykańskie terytorium.