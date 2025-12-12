Aktualizacja: 12.12.2025 06:22 Publikacja: 12.12.2025 05:39
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Foto: REUTERS
– W rzeczywistości – z wyjątkiem prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego – jego ludzie są zachwyceni założeniami porozumienia – stwierdził też Trump, który dzień wcześniej mówił, że widział sondaż, z którego wynikało, iż 82 proc. Ukraińców chce porozumienia pokojowego (nie podał jednak jaki to sondaż) i pytał, kiedy na Ukrainie odbędą się wybory.
– To porozumienie, które zatrzyma zabijanie tysięcy osób każdego miesiąca – zaznaczył. Pytany o udział w sobotnim szczycie w Europie, na którym europejscy przywódcy wraz z Zełenskim chcą rozmawiać o porozumieniu pokojowym, Trump nie wykluczył, że USA wezmą w nim udział, ale – jak dodał – Amerykanie „nie chcą tracić czasu”.
Czytaj więcej
- Musiał przyjść prezydent USA Donald Trump, by powiedzieć do Europy Zachodniej tak, aby zrozumia...
Trump mówił też, że USA są gotowe wnieść swój wkład w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny. – Pomożemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ moim zdaniem to niezbędny czynnik, by do tego (porozumienia pokojowego) doszło – oświadczył.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Wcześniej rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, w kontekście sobotniego spotkania przedstawicieli Europy i Ukrainy, że USA nadal rozważają, czy wyślą na nie swojego przedstawiciela. Leavitt zaznaczyła, że Trump jest „mocno sfrustrowany” brakiem postępu w rozmowach pokojowych. Dlatego – jak dodała – USA wyślą przedstawiciela na rozmowy w Paryżu „jeśli będzie realna szansa podpisania porozumienia pokojowego”. Zaznaczyła przy tym, że „wciąż nie wiadomo, czy prawdziwy pokój da się osiągnąć”.
– On (prezydent Trump) ma dość spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej gadania. Chce działania – podsumowała Leavitt.
Czytaj więcej
Choć Polska odegrała ogromną rolę w niesieniu pomocy Ukrainie, znów nie ma jej przy stole negocja...
O sobotnim spotkaniu w Europie, które ma być poświęcone rozmowom na temat planu pokojowego mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak podkreślił w środę strona europejska przekazała stronie amerykańskiej propozycje rozwiązań dotyczących planu pokojowego. W czasie spotkania Francja, Niemcy i Wielka Brytania mają być reprezentowane na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. W obecnej administracji USA taką rolę odgrywa sekretarz stanu Marco Rubio.
Tymczasem Wołodymyr Zełenski wskazuje na obawy Ukrainy związane z propozycją, by kontrolowana jeszcze przez Ukrainę część obwodu donieckiego stała się „wolną strefą ekonomiczną” (ang. free economic zone). Chodzi o zmodyfikowany punkt pierwotnego, 28-punktowego planu pokojowego opracowanego przez administrację USA, który dotyczy przyszłości Donbasu. Plan przewiduje, że Ukraińcy wycofają się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. Chodzi o terytorium stanowiące ok. 20 proc. powierzchni tego obwodu, które jest jednak silnie ufortyfikowane i dobrze przygotowane do obrony przed Rosjanami. Według najnowszej propozycji Ukraińcy mieliby się z niego wycofać, ale rosyjskie wojsko nie weszłoby na te tereny, pozostając na obecnej linii frontu. W ten sposób powstałaby wspomniana wcześniej „wolna strefa ekonomiczna”.
W czasie rozmowy z dziennikarzami w Kijowie Zełenski poddał jednak w wątpliwość to, jak takie porozumienie miałoby w praktyce funkcjonować. – Jeśli siły jednej strony mają się wycofać, a drugiej pozostać tam, gdzie są co powstrzyma te drugie wojska, Rosjan? Co powstrzyma ich, by przebrali się za cywilów i przejęli wolną strefę ekonomiczną? – pytał Zełenski.
Jak wygląda sytuacja militarna na Ukrainie? (MAPA, stan na 10 grudnia)
Foto: PAP
– Jeśli mówimy o kompromisie, musi to być sprawiedliwy kompromis – dodał. I sugerował, że skoro ukraińskie wojska mają się wycofać, to rosyjskie powinny wycofać się na taką samą odległość od obecnej linii frontu.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że Ukraina jak dotąd nie zaakceptowała tej propozycji i nadal stoi na stanowisku, że walki powinny zostać przerwane wzdłuż obecnej linii frontu (co oznaczałoby utrzymanie kontroli Ukrainy nad częścią obwodu donieckiego).
W kontekście innych ziem okupowanych przez Rosję – jak poinformował Zełenski – Rosjanie mieliby się wycofać z niektórych części obwodów Ukrainy, ale w obwodach zaporoskich i chersońskich walki ustałyby wzdłuż dotychczasowej linii frontu.
Nadal nie ma również porozumienia co do przyszłości okupowanej przez Rosjan od marca 2022 roku Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni tego typu w Europie. Rosja ma domagać się utrzymania kontroli nad nią, na co nie zgadza się Ukraina.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
Akceptowalny dla Ukrainy ma być natomiast zapisany w porozumieniu limit liczebności ukraińskiej armii (800 tysięcy).
Zełenski mówił też, że jego zdaniem porozumienie o zawieszeniu broni jest potrzebne, ale – jak dodał – sygnały docierające do Kijowa wskazują, że jedynym sposobem osiągnięcia zawieszenia broni jest podpisanie porozumienia pokojowego. Prezydent Ukrainy mówił też, że Waszyngton nie przedstawił Kijowi ultimatum, ale chciałby „pełnego zrozumienia, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o porozumienie do świąt Bożego Narodzenia”.
Prezydent Ukrainy mówił też, że na plan pokojowy składają się oddzielne porozumienia dotyczące ram planu, gwarancji bezpieczeństwa, a także odbudowy Ukrainy. W kontekście gwarancji bezpieczeństwa USA miały przedstawić ich zaktualizowaną wersję, która „trafi do Kongresu” co oznacza prawdopodobnie, że porozumienie w tym zakresie będzie miało rangę umowy międzynarodowej, która musi być ratyfikowana.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po zajęciu w tym tygodniu dużego tankowca transportującego ropę z Wenezueli, USA planują zajmowanie kolejnych ta...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Izba Reprezentantów większością 312 głosów przy 112 głosach przeciw przyjęła ustawę o wydatkach na obronność (ND...
Donald Trump poinformował, że europejscy przywódcy chcą, by w weekend odbyły się w Europie rozmowy na temat poko...
W środę nad Morzem Japońskim pojawiły się dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-52. To odpowiedź na wcześniej...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
W zachodniej części kontynentu w co najmniej dziewiątym puczu od 2020 roku armia próbowała obalić prezydenta. Za...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas