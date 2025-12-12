Wcześniej rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, w kontekście sobotniego spotkania przedstawicieli Europy i Ukrainy, że USA nadal rozważają, czy wyślą na nie swojego przedstawiciela. Leavitt zaznaczyła, że Trump jest „mocno sfrustrowany” brakiem postępu w rozmowach pokojowych. Dlatego – jak dodała – USA wyślą przedstawiciela na rozmowy w Paryżu „jeśli będzie realna szansa podpisania porozumienia pokojowego”. Zaznaczyła przy tym, że „wciąż nie wiadomo, czy prawdziwy pokój da się osiągnąć”.

– On (prezydent Trump) ma dość spotkań dla samych spotkań. Nie chce więcej gadania. Chce działania – podsumowała Leavitt.

O sobotnim spotkaniu w Europie, które ma być poświęcone rozmowom na temat planu pokojowego mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak podkreślił w środę strona europejska przekazała stronie amerykańskiej propozycje rozwiązań dotyczących planu pokojowego. W czasie spotkania Francja, Niemcy i Wielka Brytania mają być reprezentowane na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. W obecnej administracji USA taką rolę odgrywa sekretarz stanu Marco Rubio.

Wołodymyr Zełenski ma wątpliwości co do rozwiązań dotyczących Donbasu

Tymczasem Wołodymyr Zełenski wskazuje na obawy Ukrainy związane z propozycją, by kontrolowana jeszcze przez Ukrainę część obwodu donieckiego stała się „wolną strefą ekonomiczną” (ang. free economic zone). Chodzi o zmodyfikowany punkt pierwotnego, 28-punktowego planu pokojowego opracowanego przez administrację USA, który dotyczy przyszłości Donbasu. Plan przewiduje, że Ukraińcy wycofają się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. Chodzi o terytorium stanowiące ok. 20 proc. powierzchni tego obwodu, które jest jednak silnie ufortyfikowane i dobrze przygotowane do obrony przed Rosjanami. Według najnowszej propozycji Ukraińcy mieliby się z niego wycofać, ale rosyjskie wojsko nie weszłoby na te tereny, pozostając na obecnej linii frontu. W ten sposób powstałaby wspomniana wcześniej „wolna strefa ekonomiczna”.

W czasie rozmowy z dziennikarzami w Kijowie Zełenski poddał jednak w wątpliwość to, jak takie porozumienie miałoby w praktyce funkcjonować. – Jeśli siły jednej strony mają się wycofać, a drugiej pozostać tam, gdzie są co powstrzyma te drugie wojska, Rosjan? Co powstrzyma ich, by przebrali się za cywilów i przejęli wolną strefę ekonomiczną? – pytał Zełenski.