Prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkevicsem
Foto: PAP/Paweł Supernak
Prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do przywódców państw europejskich, stwierdził, że są „słabi”. W opublikowanej przed kilkoma dniami nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA Europa została wskazana jako zagrożona „cywilizacyjnym zanikaniem”.
– Sądzę, że nie wiedzą, co robić. Europa nie wie, co robić – mówił Trump w wywiadzie dla Politico.
Na konferencji prasowej zorganizowanej na Zamku Ryskim na Łotwie prezydenci Polski i Łotwy odpowiadali na pytanie o krytyczne wypowiedzi pod adresem europejskich przywódców ze strony władz USA. Mówili, jak może wpłynąć to na relacje transatlantyckie.
– To jest bardziej pytanie do liderów Unii Europejskiej, szczególnie z państw Zachodu, o to, w jakim momencie w istocie znajduje się Europa i Unia Europejska, której jestem zwolennikiem. Polska jest częścią Unii Europejskiej, tylko dopiero musiał przyjść prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, by powiedzieć do Europy Zachodniej tak, aby zrozumiała. Kraje Europy Środkowej i Centralnej od wielu lat mówią, że Europa znajduje się w stanie kryzysu, chaosu i zajmuje się nie tymi sprawami, które są najistotniejsze dla bezpieczeństwa naszego regionu. Może dlatego, my czasami w państwach Europy Środkowej i Wschodniej nie rozumiemy się z krajami Europy Zachodniej, bo jesteśmy tuż przy granicy agresywnej, neoimperialnej Rosji i zajmujemy się kwestiami najistotniejszymi dla trwania i bezpieczeństwa Europy – mówił prezydent Karol Nawrocki.
– To tutaj – na Łotwie, na Litwie, w Estonii i w Polsce i w Rumunii zaczyna się bezpieczeństwo Unii Europejskiej, a Unia Europejska zwlekała, aż do spotkania w Hadze, aby zacząć podnosić swoje budżety na obronność. Dziś jesteśmy w państwach, które są wzorami w tym, jak dbać o bezpieczeństwo, w kwestii przeznaczania środków budżetowych. Słyszeliśmy o tym, że Łotwa w przyszłym roku poświęci 5 proc. PKB, Polska blisko 5 proc., więc amerykańska strategia bezpieczeństwa nie może być zaskoczeniem dla nikogo, kto śledził wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, kto rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem osobiście, jak ja kilkukrotnie, a więc z człowiekiem, który bierze współodpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, a w istocie za bezpieczeństwo całego świata – powiedział prezydent.
Prezydent uważa, że nowe amerykańskie wytyczne są kontynuacją polityki „po pierwsze Ameryka” oraz „nie są w żaden sposób konfrontacyjne”.
– My w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej nie mamy czasu ani emocji zajmować się rzeczami, które są najistotniejsze dla Europy Zachodniej, a są spowite kwestiami ideologicznymi, zielonymi ładami czy ideologiami, bo zajmujemy się bezpieczeństwem. Gdy my to mówiliśmy przez wiele lat, a przypomnę, że mówił o tym także świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a Europa tego nie słuchała, to sprawa wydawała się nieistotna dla Europy Zachodniej. Gdy mówi to prezydent Donald Trump, a mówi w sposób podobny do tego, jak my to mówiliśmy przez wiele lat, ja to powtarzałem także w kampanii wyborczej i mówię to jako prezydent Polski, to jest wielki znak zapytania, czemu tego typu słowa padają. Tak, jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy skupić się na bezpieczeństwie, w której powinniśmy brać odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo – stwierdził Nawrocki.
– Jesteśmy w czasie, w którym Unia Europejska znajduje się w chaosie. Istotą demokracji jest, aby o tym rozmawiać. Także my jako zwolennicy Polski, czy ja, jako zwolennik Polski w Unii Europejskiej – należy się zastanowić, czy UE zmierza dzisiaj w dobrym kierunku. (...) Wypowiadałem się w tej kwestii publicznie i nie jest to stanowisko antyeuropejskie, tylko jest to stanowisko, które jest obecne także za Atlantykiem, a nie tylko w krajach Europy Środkowej– wskazał.
– Polska jest bezpieczna, relacja Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i myślę, że nikogo nie muszę do tego przekonywać– zapewnił Nawrocki.
W podobnym tonie wypowiedział się w czwartek premier Węgier Viktor Orbán. „Nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa narodowego: najważniejszy i najciekawszy dokument ostatnich lat. Mówi o Brukseli w takim samym tonie, w jakim administracja Bidena i Bruksela mówiły o nas. Co się odwlecze, to nie uciecze.” – napisał.
Zdaniem Orbána, „Amerykanie dostrzegają, że Europa uderzyła w mur długotrwałej gospodarczej ślepej uliczki. Słaby sojusznik nie potrafi się bronić i nie można na nim polegać w sprawach międzynarodowych.” Szef węgierskiego rządu wskazał, że w Waszyngtonie zauważono, iż „europejskie wartości cywilizacyjne, demokracja i wolny rynek są zagrożone.”
„Dostrzegają również, że europejscy liberałowie spalili sieć relacji, jaka niegdyś istniała z Rosją, co było błędem. Zdaniem amerykańskich decydentów relacje Europy z Rosją należy odbudować na poziomie strategicznym.” – dodał Orbán.
„Ameryka ma precyzyjne zrozumienie upadku Europy. Widzą cywilizacyjną skalę tego upadku, przeciwko któremu walczymy na Węgrzech od piętnastu lat. Wreszcie nie walczymy z tym sami.” – podsumował.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Karol Nawrocki jest informowany o rozmowach o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29. Odpowiedział w ten sposób na słowa szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza, który ocenił, że brak informacji w tej sprawie może „świadczyć o złej woli i próbie po raz kolejny odcinania prezydenta od ważnych z perspektywy państwa polskiego informacji.”
– Wprowadzają na minę coraz bardziej pana prezydenta. Podczas Komitetu Bezpieczeństwa omawiamy te sprawy – mówił w środę Kosiniak-Kamysz. Karol Nawrocki w czwartek powiedział, że nie miał w tej sprawie wiedzy.
– Muszę przyznać, przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza i podkreślam, że nasza współpraca wygląda dobrze w wielu zakresach, uspokajam też opinię publiczną, że jesteśmy z panem premierem w wielu sprawach w kontakcie i dochodzimy do porozumienia w wielu zakresach polskiego bezpieczeństwa, ale tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Ja takiej informacji nie miałem. Potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia. Moi współpracownicy mieli rację. Nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazaniu MiG-ów Ukrainie – powiedział Nawrocki.
