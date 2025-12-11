Karol Nawrocki o nowej strategii bezpieczeństwa USA: Wytyczne nie są konfrontacyjne

– To jest bardziej pytanie do liderów Unii Europejskiej, szczególnie z państw Zachodu, o to, w jakim momencie w istocie znajduje się Europa i Unia Europejska, której jestem zwolennikiem. Polska jest częścią Unii Europejskiej, tylko dopiero musiał przyjść prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, by powiedzieć do Europy Zachodniej tak, aby zrozumiała. Kraje Europy Środkowej i Centralnej od wielu lat mówią, że Europa znajduje się w stanie kryzysu, chaosu i zajmuje się nie tymi sprawami, które są najistotniejsze dla bezpieczeństwa naszego regionu. Może dlatego, my czasami w państwach Europy Środkowej i Wschodniej nie rozumiemy się z krajami Europy Zachodniej, bo jesteśmy tuż przy granicy agresywnej, neoimperialnej Rosji i zajmujemy się kwestiami najistotniejszymi dla trwania i bezpieczeństwa Europy – mówił prezydent Karol Nawrocki.

– To tutaj – na Łotwie, na Litwie, w Estonii i w Polsce i w Rumunii zaczyna się bezpieczeństwo Unii Europejskiej, a Unia Europejska zwlekała, aż do spotkania w Hadze, aby zacząć podnosić swoje budżety na obronność. Dziś jesteśmy w państwach, które są wzorami w tym, jak dbać o bezpieczeństwo, w kwestii przeznaczania środków budżetowych. Słyszeliśmy o tym, że Łotwa w przyszłym roku poświęci 5 proc. PKB, Polska blisko 5 proc., więc amerykańska strategia bezpieczeństwa nie może być zaskoczeniem dla nikogo, kto śledził wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, kto rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem osobiście, jak ja kilkukrotnie, a więc z człowiekiem, który bierze współodpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, a w istocie za bezpieczeństwo całego świata – powiedział prezydent.

Prezydent uważa, że nowe amerykańskie wytyczne są kontynuacją polityki „po pierwsze Ameryka” oraz „nie są w żaden sposób konfrontacyjne”.

Karol Nawrocki: Relacja z USA jest oczywista. Nie muszę do tego przekonywać

– My w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej nie mamy czasu ani emocji zajmować się rzeczami, które są najistotniejsze dla Europy Zachodniej, a są spowite kwestiami ideologicznymi, zielonymi ładami czy ideologiami, bo zajmujemy się bezpieczeństwem. Gdy my to mówiliśmy przez wiele lat, a przypomnę, że mówił o tym także świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a Europa tego nie słuchała, to sprawa wydawała się nieistotna dla Europy Zachodniej. Gdy mówi to prezydent Donald Trump, a mówi w sposób podobny do tego, jak my to mówiliśmy przez wiele lat, ja to powtarzałem także w kampanii wyborczej i mówię to jako prezydent Polski, to jest wielki znak zapytania, czemu tego typu słowa padają. Tak, jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy skupić się na bezpieczeństwie, w której powinniśmy brać odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo – stwierdził Nawrocki.