W USA przedstawiono projekt ustawy mającej doprowadzić do wycofania kraju z NATO

Republikański kongresmen Thomas Massie złożył w Izbie Reprezentantów projekt ustawy mającej doprowadzić do wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Polityk uzasadnia inicjatywę wysokimi kosztami sojuszu dla amerykańskich podatników oraz ryzykiem wciągnięcia USA w kolejne konflikty zbrojne.

Publikacja: 10.12.2025 15:04

Foto: PAP/Newscom

Przemysław Malinowski

„NATO jest reliktem zimnej wojny. Stany Zjednoczone powinny wycofać się z NATO i wykorzystać te środki na obronę naszego kraju, a nie państw socjalistycznych. Dziś złożyłem projekt HR 6508, by zakończyć nasze członkostwo w NATO” – napisał Massie w serwisie X.

Jego inicjatywę natychmiast pochwaliła republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna, która zadeklarowała poparcie tego rozwiązania.

Argumenty za wyjściem USA z NATO: wysokie koszty i ryzyko wojny

W towarzyszącym projektowi komunikacie Massie argumentował, że NATO powstało jako narzędzie powstrzymywania Związku Sowieckiego, który nie istnieje od ponad trzech dekad. Według niego udział USA w sojuszu kosztował amerykańskich podatników biliony dolarów i generuje ryzyko angażowania się w wojny za granicą.

„Konstytucja nie przewiduje permanentnych uwikłań zagranicznych, przed którymi nasi założyciele wyraźnie ostrzegali. Ameryka nie powinna być światowym kocem bezpieczeństwa – zwłaszcza gdy bogate państwa nie chcą płacić za własną obronę” – stwierdził Massie.

Podobny projekt, nazwany „Not a Trusted Organization Act” („NATO Act”), złożył w Senacie republikański senator Mike Lee. Inicjatywa Massiego stanowi odpowiednik tej ustawy w Izbie Reprezentantów.

Donald Trump
Polityka
Nieznana do tej pory strategia USA. Trump chce stworzyć z Chinami i Rosją grupę C5

Mechanizm wyjścia USA z NATO. Co przewiduje projekt?

Autorzy projektu chcą wykorzystać art. 13 Traktatu Północnoatlantyckiego, który dopuszcza wystąpienie z sojuszu po roku od złożenia oficjalnego wypowiedzenia na ręce rządu USA, pełniącego funkcję depozytariusza traktatu.

Projekt ustawy nakazuje prezydentowi USA formalne wypowiedzenie Traktatu Północnoatlantyckiego nie później niż 30 dni po wejściu ustawy w życie.

Tekst przewiduje również natychmiastowe zablokowanie finansowania wszelkich amerykańskich składek na budżety NATO – cywilny, wojskowy oraz na program inwestycji w bezpieczeństwo.

Amerykanie stawiają ultimatum Europie

USA chcą, by Europa przejęła w znacznej mierze odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obronne NATO do 2027 roku – mówili przedstawiciele Pentagonu w rozmowach z dyplomatami w Waszyngtonie, które odbyły się na początku grudnia. W ocenie przedstawicieli niektórych europejskich państw termin ten jest nierealny.

Czy Europa będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za konwencjonalny potencjał obronny NATO?
Konflikty zbrojne
Reuters: Pentagon postawił ultimatum Europie. Chodzi o NATO

Przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za konwencjonalny potencjał obronny NATO z USA na Europę ma stanowić fundamentalną zmianę sposobu, w jaki USA współpracują ze swoimi najważniejszymi sojusznikami wojskowymi. 

Źródło: rp.pl

