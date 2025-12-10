„NATO jest reliktem zimnej wojny. Stany Zjednoczone powinny wycofać się z NATO i wykorzystać te środki na obronę naszego kraju, a nie państw socjalistycznych. Dziś złożyłem projekt HR 6508, by zakończyć nasze członkostwo w NATO” – napisał Massie w serwisie X.

Jego inicjatywę natychmiast pochwaliła republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna, która zadeklarowała poparcie tego rozwiązania.

Argumenty za wyjściem USA z NATO: wysokie koszty i ryzyko wojny

W towarzyszącym projektowi komunikacie Massie argumentował, że NATO powstało jako narzędzie powstrzymywania Związku Sowieckiego, który nie istnieje od ponad trzech dekad. Według niego udział USA w sojuszu kosztował amerykańskich podatników biliony dolarów i generuje ryzyko angażowania się w wojny za granicą.

„Konstytucja nie przewiduje permanentnych uwikłań zagranicznych, przed którymi nasi założyciele wyraźnie ostrzegali. Ameryka nie powinna być światowym kocem bezpieczeństwa – zwłaszcza gdy bogate państwa nie chcą płacić za własną obronę” – stwierdził Massie.