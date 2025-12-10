Chaos rozmów o pokoju w Ukrainie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie trzy główne problemy wpływają na postęp w negocjacjach pokojowych w Ukrainie?

W jaki sposób amerykańska polityka wpływa na negocjacje?

Co oznaczają najnowsze propozycje amerykańskiego prezydenta dotyczące wyborów w Ukrainie?

W jakich obszarach występują kontrowersje między Stanami Zjednoczonymi a Europą w kontekście rosyjskich aktywów?

Jakie zmiany w pomocy wojskowej dla Ukrainy mogą wpłynąć na sytuację na froncie?

Jakie wyzwania stoją przed Europą w kontekście wsparcia Ukrainy?

Sądząc z nieoficjalnych informacji, trzy problemy hamują postęp pokojowych negocjacji. Pierwszy to kwestie terytorialne, drugi – gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a kolejny to los rosyjskich pieniędzy zamrożonych na kontach bankowych na Zachodzie.

Reklama Reklama

Wydaje się, że każdy z tych problemów opisany jest w osobnym dokumencie i wszystkie trzy krążą między zainteresowanymi stronami.

Trump skonfliktowany z Ukrainą, ale i z Europą

Kijów nie zamierza ustępować terytorium. Putin zaś powtarza, że Donbas jest historycznie terytorium Rosji. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio jęczy, że obie strony spierają się o „pas ziemi szerokości 30-50 km” w obwodzie donieckim.

W sprawie gwarancji bezpieczeństwa wiadomo już, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Donald Trump tego nie chce, ale Ukraińcy w zamian domagają się jakichś innych solidnych zapewnień, że Rosja trzeci raz na nich nie napadnie. Według nieoficjalnych informacji w Kijowie sądzą, że przyszłe amerykańskie gwarancje będą miały formę uchwały Kongresu, nie wiadomo jednak jaka będzie jej treść.