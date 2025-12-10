24 min. 30 sek.
W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” gościem Michała Szułdrzyńskiego jest dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który mówi o opublikowanej właśnie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA.
Dokument ten, będący oficjalnym stanowiskiem amerykańskiej administracji, zaskakuje ekspertów nie tylko formą – pełną publicystycznych sformułowań i pochwał dla Donalda Trumpa – ale przede wszystkim nową, geopolityczną hierarchią priorytetów. Dyrektor PISM komentuje, co to oznacza dla relacji USA–Europa, przyszłości NATO i bezpieczeństwa Polski.
– Czułem pewnego rodzaju zdziwienie, że w tak ważnym strategicznym dokumencie jest tyle bardzo politycznych statementów – mówi Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Już na pierwszy rzut oka widać, że dokument nie jest typową analizą zagrożeń, lecz raczej manifestem politycznym ruchu MAGA i osobistym felietonem Trumpa, jak ujął to Szułdrzyński. – To nie powinno mieć miejsca w dokumentach strategicznych. Tam powinny być zarysowane główne kierunki i główne zagrożenia – podkreśla dr hab. Ćwiek-Karpowicz.
Charakterystyczne dla tego dokumentu jest marginalizowanie problemu Rosji jako zagrożenia. – Rosja jest problemem dla Europy, nie dla Stanów Zjednoczonych, co jest nieprawdą – ocenia Ćwiek-Karpowicz. Ekspert sugeruje, że może to być element gry administracji Trumpa: – Ja to postrzegam jako pewnego rodzaju grę tej administracji, aby pozyskać w dłuższej perspektywie Rosję albo przynajmniej zdystansować ją od Chin.
W dokumencie powraca też klasyczna dla USA doktryna Monroe’a – strategiczne skupienie na zachodniej półkuli. – To jest coś, co wiele osób nazywa powrotem do doktryny Monroe’a, czyli zabezpieczeniem amerykańskich interesów na zachodniej półkuli – wskazuje Ćwiek-Karpowicz. Widać tu również wyraźną geostrategiczną narrację: znaczenie Karaibów, Kanału Panamskiego, a nawet Grenlandii. Ameryka Łacińska to „miękkie podbrzusze”, które – według strategii – należy ponownie objąć wpływami USA.
Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej nie są w dokumencie pominięte, ale ich rola została ograniczona. – Europa Środkowa, państwa hołdujące wartościom konserwatywnym, to naturalni sojusznicy USA. Natomiast interes amerykański, tak definiowany przez Trumpa, nie jest tożsamy z naszym – mówi dyrektor PISM. Szczególnie dotyczy to Ukrainy – w strategii wyraźnie pojawia się sprzeciw wobec dalszego rozszerzania NATO. – Uważają, że dalsze rozszerzanie NATO nie jest absolutnie w ich interesie – zaznacza Ćwiek-Karpowicz.
W rozmowie pojawia się również krytyka wewnętrznych sprzeczności strategii. – Z jednej strony odwrócenie od Ameryki ekspedycyjnej, z drugiej chwalimy się atakiem na Iran – wskazuje Szułdrzyński. Trump rezygnuje z misji eksportu demokracji, ale jednocześnie wspiera alt-rightowe partie w Europie i Ameryce Południowej. – To wprowadza totalną konfuzję – przyznaje Ćwiek-Karpowicz.
Ekspert komentuje także zaskakujące postulaty Trumpa dotyczące Ukrainy, w tym wezwania do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. – Trump postrzega Ukrainę jako bardzo skorumpowany kraj, system, z którym są powiązani demokraci – podkreśla. W tle pojawia się też wspomnienie o naciskach Trumpa na Zełenskiego, by ten ujawnił informacje kompromitujące rodzinę Bidena.
Warto zwrócić uwagę na ekonomiczny kontekst strategii – Trump chce przywrócenia równowagi gospodarczej, także w kontekście globalnych relacji z Chinami. – To nie jest tylko problem wolnego handlu. To jest problem utraty wpływów – zauważa Ćwiek-Karpowicz. Dlatego nowa strategia nie odrzuca sojuszy, ale redefiniuje ich warunki: – Chcemy teraz więcej zwrotu, więcej korzyści – mówi ekspert o amerykańskim podejściu do sojuszników.
Jednocześnie, jak wskazuje, utrzymanie Amerykanów w Europie to dziś polska racja stanu. – W naszym interesie jest, żeby utrzymać Amerykanów w Europie, odpychać Rosjan od naszych granic i postrzegać zagrożenie rosyjsko-chińskie jako tożsame – konkluduje Jarosław Ćwiek-Karpowicz.
