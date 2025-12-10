24 min. 30 sek.

„Rzecz w tym”: Świat według Trumpa – Ameryka odizolowana, Europa na peryferiach, Rosja poza radarem

Trump prowadzi pewnego rodzaju grę, by w dłuższej perspektywie pozyskać Rosję albo przynajmniej zdystansować ją od Chin – mówił w podcaście „Rzecz w tym” dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” gościem Michała Szułdrzyńskiego jest dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który mówi o opublikowanej właśnie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA.

Strategia pełna politycznych stwierdzeń

Dokument ten, będący oficjalnym stanowiskiem amerykańskiej administracji, zaskakuje ekspertów nie tylko formą – pełną publicystycznych sformułowań i pochwał dla Donalda Trumpa – ale przede wszystkim nową, geopolityczną hierarchią priorytetów. Dyrektor PISM komentuje, co to oznacza dla relacji USA–Europa, przyszłości NATO i bezpieczeństwa Polski.

– Czułem pewnego rodzaju zdziwienie, że w tak ważnym strategicznym dokumencie jest tyle bardzo politycznych statementów – mówi Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Już na pierwszy rzut oka widać, że dokument nie jest typową analizą zagrożeń, lecz raczej manifestem politycznym ruchu MAGA i osobistym felietonem Trumpa, jak ujął to Szułdrzyński. – To nie powinno mieć miejsca w dokumentach strategicznych. Tam powinny być zarysowane główne kierunki i główne zagrożenia – podkreśla dr hab. Ćwiek-Karpowicz.

Charakterystyczne dla tego dokumentu jest marginalizowanie problemu Rosji jako zagrożenia. – Rosja jest problemem dla Europy, nie dla Stanów Zjednoczonych, co jest nieprawdą – ocenia Ćwiek-Karpowicz. Ekspert sugeruje, że może to być element gry administracji Trumpa: – Ja to postrzegam jako pewnego rodzaju grę tej administracji, aby pozyskać w dłuższej perspektywie Rosję albo przynajmniej zdystansować ją od Chin.