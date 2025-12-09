Rzeczpospolita
Serwis X na celowniku KE. Trump broni Muska: Europa musi być bardzo ostrożna

Amerykański przywódca nazwał decyzję Komisji Europejskiej, która nałożyła na Elona Muska – właściciela serwisu X – karę finansową w wysokości 120 mln euro „paskudną”.

Publikacja: 09.12.2025 10:56

Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Komisja Europejska nałożyła karę na serwis X?
  • Na czym polegało naruszenie obowiązków przez serwis X według unijnej ustawy o usługach cyfrowych?
  • Jakie były reakcje Donalda Trumpa na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącej kary dla serwisu X?
  • Jak Unia Europejska uzasadniała swoje działania w kontekście zarzutów o cenzurę?

Po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na Elona Muska – właściciela serwisu X – karę finansową w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), miliarder w mediach społecznościowych zaatakował Unię Europejską. „Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, dzięki czemu ich rządy mogłyby lepiej reprezentować swoich obywateli” – stwierdził Musk. Zablokował on także konto Komisji Europejskiej na X. 

Teraz do nałożonej na Muska kary odniósł się także prezydent USA Donald Trump. 

Czytaj więcej

Elon Musk ostro zareagował na ukaranie przez Brukselę jego platformy X
Globalne Interesy
„Woke Stasi commissars”. Musk chce likwidacji UE po karze dla serwisu X, wojna na tweety
Donald Trump: Chcemy, żeby Europa pozostała Europą, ale zmierza w złym kierunku

Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami zapytany został o karę finansową nałożoną na Elona Muska. Amerykański przywódca nazwał decyzję Komisji Europejskiej „paskudną”. Zaznaczył także, że nie rozumie, jak można uzasadnić taki krok.

– Dostanę pełny raport w tej sprawie. Europa musi być bardzo ostrożna. Robią wiele rzeczy – stwierdził prezydent USA. – Chcemy, żeby Europa pozostała Europą, ale zmierza w złym kierunku. To bardzo złe, bardzo złe dla ludzi – dodał. – Nie chcemy, żeby Europa aż tak bardzo się zmieniła. Zmierzają w bardzo złym kierunku – ocenił.

Za co Bruksela ukarała serwis X?

Komisja Europejska nałożyła 120 mln euro kary na X za naruszenie obowiązków dotyczących przejrzystości, które obowiązują duże platformy internetowe zgodnie z unijną ustawą o usługach cyfrowych (DSA). Bruksela uznała, że każdy może zapłacić za uzyskanie statusu „zweryfikowanego”, bez konieczności rzetelnej weryfikacji przez firmę, kto stoi za kontem, co utrudnia użytkownikom ocenę autentyczności kont i treści, z którymi wchodzą w interakcję. To zaś naraża użytkowników na oszustwa, w tym podszywanie się pod inne osoby, a także inne formy manipulacji. Z kolei w przypadku reklam X brakuje również kluczowych informacji, takich jak treść i temat reklamy, a także podmiot prawny, który ją finansuje. Utrudnia to badaczom i opinii publicznej niezależną ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z reklamą internetową.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski i Elon Musk
Polityka
Kolejna przepychanka słowna Sikorski-Musk? „Leć na Marsa”

Komisja podała, że zidentyfikowano trzy podmioty stojące za X: X Holdings Companies, xAI oraz Elona Muska „na samym szczycie”. Rzecznik Komisji Thomas Regnier dodał, że kara została nałożona za „naruszenie popełnione przez X”, ale „adresowana jest do całej struktury korporacyjnej”. Kara ta jest tylko pierwszym etapem śledztwa UE wobec X – kolejne będzie dotyczyć treści publikowanych na platformie. Postępowanie rozpoczęło się 18 grudnia 2023 r.

Decyzja UE spotkała się z ostrą reakcją władz USA, które określają ją jako atak na wolność słowa i działanie wymierzone w amerykańskie firmy. Wiceprezydent JD Vance skrytykował karę już w czwartek, jeszcze zanim Komisja ją formalnie ogłosiła, mówiąc, że „UE powinna wspierać wolność słowa, a nie atakować amerykańskie firmy z byle powodu”. W odpowiedzi Komisja podkreśliła, że „DSA nie ma nic wspólnego z cenzurą, a decyzja dotyczyła wyłącznie przejrzystości X”.

Elon Musk kupił platformę X w październiku 2022 r. za 44 mld dol. Miesięcznie ma ok. 611 mln aktywnych użytkowników, z czego 50 mln jedynie w USA. Wcześniej serwis nazywał się Twitter. Został on założony w 2006 r. przez Jacka Dorseya, Evana Williamsa, Biza Stone’a i Noaha Glassa.

Źródło: rp.pl

Polityka Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Elon Musk media społecznościowe
