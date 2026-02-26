Zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy, gdy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem i rzuci na niego swój cień. Zjawisko to może wystąpić wyłącznie podczas pełni. W przypadku zaćmienia całkowitego cały Księżyc wchodzi w najciemniejszą część cienia Ziemi (tzw. cień właściwy, czyli umbrę), co powoduje jego wyraźne pociemnienie. Zaćmienie, którego spodziewamy się 3 marca potrwa około 5 godzin i 39 minut, natomiast sama faza całkowita – czyli najefektowniejsza – potrwa około 58 minut.

Reklama Reklama

Zaćmienie Księżyca Foto: PAP

Czym jest „Krwawy Księżyc”?

„Krwawy Księżyc” to popularna nazwa całkowitego zaćmienia Księżyca, ponieważ w tym czasie jego tarcza przyjmuje kolor czerwony, pomarańczowy lub miedziany. Dzieje się tak dlatego, że światło słoneczne, przechodząc przez atmosferę Ziemi (w której cieniu znajduje się Księżyc) zostaje rozproszone i nie dociera do niego w całości. Brakuje fal krótkich (niebieskich), zaś czerwone docierają do Księżyca i oświetlają go czerwonym blaskiem. Intensywność barwy zależy od stanu atmosfery – np. obecności pyłów czy aerozoli.

O „Krwawym Księżycu” mówimy tylko w przypadku zaćmień całkowitych, które są rzadsze niż częściowe (podczas których tylko fragment Księżyca wchodzi w cień Ziemi). Globalnie występują średnio raz na rok lub rzadziej, w konkretnym miejscu na Ziemi można je zobaczyć tylko co kilka lat, ponieważ widoczność zaćmienia zależy od położenia obserwatora.