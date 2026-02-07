Odkryto planetę nadającą się do zamieszkania? Jest jeden problem

– Kiedy byłem w szkole średniej, brałem udział w obywatelskim projekcie naukowym o nazwie Planet Hunters i to w dużej mierze dzięki niemu zacząłem zajmować się badaniami – powiedział dr Venner cytowany w komunikacie University of Southern Queensland.

Planeta HD 137010 b: Co o niej wiadomo?

HD 137010 b to potencjalna skalista egzoplaneta, a więc planeta znajdująca się poza Układem Słonecznym i krążąca wokół gwiazdy innej niż Słońce. Według szacunków jest ona zaledwie o 6 proc. większa od Ziemi. Krąży wokół gwiazdy podobnej do Słońca, oddalonej od nas o około 146 lat świetlnych (1 rok świetlny to niemal 10 bln km – red.).

Okres orbitalny planety HD 137010 jest prawdopodobnie zbliżony do ziemskiego i wynosi około roku. Naukowcy podejrzewają, że HD 137010 b znajduje się w pobliżu zewnętrznej granicy „strefy nadającej się do zamieszkania” wokół swojej gwiazdy, a więc w odległości orbitalnej, która w odpowiedniej atmosferze mogłaby pozwolić na powstanie wody w stanie ciekłym na powierzchni planety.

„To pierwszy kandydat na planetę o promieniu i właściwościach orbitalnych zbliżonych do Ziemi, przecinający tarczę gwiazdy podobnej do Słońca, wystarczająco jasną, aby umożliwić przeprowadzenie dalszych, obszernych obserwacji” – piszą w swoim artykule badacze.

Naukowcy mają złe wieści dotyczące planety HD 137010 b

Są jednak złe wieści dotyczące potencjalnej planety. Gwiazda, wokół której krąży planeta HD 137010, chociaż jest podobna do Słońca, to jest jednocześnie chłodniejsza i ciemniejsza. Ilość ciepła i światła, jaką planeta prawdopodobnie otrzymuje od niej, stanowi mniej niż jedną trzecią tego, co Ziemia otrzymuje od Słońca. Tym samym temperatura na jej powierzchni może nie przekraczać minus 68 stopni Celsjusza. Dla porównania, średnia temperatura powierzchni Marsa wynosi około minus 65 stopni Celsjusza.