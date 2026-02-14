Naukowcy przeprowadzili największą globalną analizę bielenia raf

Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem naukowców ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) oraz James Cook University w Australii zajął się analizą skali zniszczeń, jaka miała miejsce podczas tzw. trzeciego globalnego zdarzenia bielenia koralowców z lat 2014–2017. W analizie wykorzystano zdjęcia satelitarne temperatury wody oceanicznej. Oprócz tego przeprowadzono obserwację raf bezpośrednio w wodzie i podczas badań lotniczych na całym świecie. W projekt zaangażowało się blisko 200 osób reprezentujących 143 instytucje z 41 państw.

Widzimy, że rafy nie mają czasu, aby odpowiednio się zregenerować Scott Heron z James Cook University

W sumie udało się przeprowadzić ponad 15 tys. badań. Ich analiza wykazała, że około 80 proc. obserwowanych raf doświadczyło umiarkowanego lub silniejszego bielenia, a w przypadku 35 proc. raf odnotowano umiarkowaną lub wyższą śmiertelność. Po skalibrowaniu zależności między stresem cieplnym a uszkodzeniami koralowców w badanych lokalizacjach zespół oszacował globalną skalę tego zjawiska również w tych miejscach, gdzie nie prowadzono obserwacji terenowych. Wyniki wskazują, że ponad połowa raf na świecie została poważnie dotknięta bieleniem, a około 15 proc. doświadczyło znacznej śmiertelności. Podczas analizowanego zdarzenia poziomy stresu cieplnego osiągnęły rekordowe wartości, w związku z czym trzeba było wprowadzić nowe, wyższe poziomy alertów bielenia.

– Około połowa lokalizacji raf dotkniętych stresem cieplnym powodującym bielenie była narażona na niego dwa razy lub więcej w trakcie trzyletniego zdarzenia, często z katastrofalnymi skutkami. Obejmowało to następujące po sobie zdarzenia na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii – wyjaśnia Scott Heron z James Cook University, jeden z badaczy. „Od tego czasu wystąpiły tam jeszcze trzy zdarzenia bielenia. Widzimy, że rafy nie mają czasu, aby odpowiednio się zregenerować przed kolejnym epizodem – dodał.

Ziemia traci coraz więcej koralowców

W ciągu ostatnich 30 lat Ziemia straciła niemal połowę koralowców. Ma to związek z pochłanianiem przez oceany większości ciepła wytwarzanego przez ludzi podczas spalania paliw kopalnych. Gdyby ta energia pozostawała w atmosferze, średnia temperatura powietrza mogłaby wzrosnąć do 50 stopni Celsjusza. Aktualne dane wskazują, że znajdujemy się w trakcie czwartego globalnego zdarzenia bielenia koralowców, które rozpoczęło się na początku 2023 r. Według naukowców zjawisko to przebiega jeszcze intensywniej niż poprzednie.

Badacze podkreślają potrzebę globalnej współpracy umożliwiającej śledzenie zmian w ekosystemach morskich. Aby było to możliwe, należy wykorzystać nie tylko obserwacje satelitarne, ale również prowadzić badania bezpośrednio w oceanach. Dzięki temu będzie można określić rzeczywistą skalę zniszczeń.