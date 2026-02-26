Reklama

Mówią, że to naturalny Ozempic. Naukowcy tłumaczą, czy to hit, czy mit

Berberyna zyskała w ostatnim czasie sporą popularność jako „roślinny odpowiednik” leków na odchudzanie i poprawę metabolizmu. Najnowszy przegląd przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pokazuje, że sprawa jest znacznie bardziej złożona.

Publikacja: 26.02.2026 16:08

Czy berberyna jest odpowiednikiem ozempicu i może pomóc w zrzuceniu wagi?

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są powszechne założenia na temat działania berberyny w kontekście metabolizmu i redukcji wagi?
  • Jak naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oceniają rzeczywiste działanie berberyny na organizm?
  • W jaki sposób mikrobiota jelitowa wpływa na efektywność działania berberyny u różnych osób?
  • Dlaczego niska biodostępność berberyny może być korzystna w kontekście jelitowym?

Berberyna jest składnikiem, o którym dużo mówi się w kontekście redukcji wagi. W mediach społecznościowych pojawiają się opinie sugerujące jej działanie zbliżone do leków inkretynowych, a nawet określenia w rodzaju „naturalny Ozempic”. Tego typu narracja upraszcza jednak mechanizmy biologiczne i nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy. Według badaczy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy przeanalizowali wpływ berberyny na barierę jelitową, mikrobiotę oraz procesy zapalne, nie działa ona jak lek hormonalny.

W jaki sposób działa berberyna? Polscy naukowcy mają odpowiedź

Zespół jasno wskazuje, że berberyna nie działa jak leki inkretynowe – nie aktywuje jednego konkretnego receptora i nie wywołuje prostego, przewidywalnego efektu metabolicznego. Jej działanie ma charakter pośredni i rozproszony, a zatem nie należy porównywać jej do takich preparatów jak Ozempic.

Berberyna działa w ścisłym powiązaniu z mikrobiotą jelitową, a jej efekty zależą od składu i funkcji bakterii jelitowych, co oznacza, że rezultaty suplementacji mogą różnić się w zależności od osoby

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przyznają, że najlepiej udokumentowane działanie berberyny dotyczy jelit. Alkaloid ma wpływ na mikrobiotę jelitową, stan zapalny oraz integralność bariery jelitowej. Jak podkreśla dr n. med. inż. Anna Duda-Madej, najlepiej poznany jest poziom mikrobiotyczny oraz jego związek z barierą jelitową i procesami zapalnymi. Szczególnie obiecująca wydaje się oś jelitowo-mózgowa, choć jej znaczenie kliniczne nadal wymaga dalszych badań. Oznacza to, że berberyna oddziałuje na warunki, w których kształtuje się metabolizm, zamiast bezpośrednio nim zarządzać.

Dlaczego berberyna nie działa tak samo w każdym przypadku?

Badacze zaobserwowali również, że berberyna działa w ścisłym powiązaniu z mikrobiotą jelitową, a jej efekty zależą od składu i funkcji bakterii jelitowych, co oznacza, że rezultaty suplementacji mogą różnić się w zależności od osoby. U jednych wystąpi efekt przeciwzapalny, u innych ochronny w stosunku do bariery jelitowej lub metaboliczny.

U osób po antybiotykoterapii lub z zaburzoną mikrobiotą reakcja organizmu może być słabsza lub opóźniona. To tłumaczy, dlaczego berberyna nie daje jednolitych rezultatów.

Niska biodostępność berberyny nie musi być wadą

Badacze odnieśli się także do często podnoszonej kwestii, jaką jest niska biodostępność berberyny. W omawianym przeglądzie wskazano, że w kontekście jelitowym może być to korzystne. Niska biodostępność po podaniu doustnym sprawia, że związek działa głównie lokalnie w jelicie. Tam ulega przemianom z udziałem mikrobioty, co może prowadzić do powstawania bioaktywnych pochodnych i zmiany środowiska jelitowego. To właśnie ten lokalny efekt może pośrednio wpływać na obserwowane zmiany metaboliczne.

Zdaniem badaczy berberyna nie może być traktowana jako uniwersalny suplement metaboliczny. Znacznie trafniejsze jest postrzeganie jej jako modulatora osi jelito–mikrobiota–układ immunologiczny. Z naukowego punktu widzenia nie jest to zamiennik leczenia farmakologicznego ani środek, który zapewni przewidywalne działanie u każdego pacjenta.

Z dostępnych danych wynika, że stosowanie berberyny może wiązać się z działaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej dotyczą one nudności, bólu brzucha, wzdęć, zaparć lub biegunki. Związek ten może również wchodzić w interakcje z wieloma lekami, w tym z cyklosporyną, metforminą, lekami przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi oraz uspokajającymi. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie ciąży i karmienia piersią, ponieważ berberyna może wpływać na płód lub niemowlę. Stosowanie tego związku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza.

