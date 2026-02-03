Dziesięciodniowa misja załogowa ma na celu wyniesienie astronautów na orbitę Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat. Start misji zaplanowano z kompleksu startowego 39B w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Florydzie na pokładzie rakiety nośnej Space Launch System, najpotężniejszej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowała agencja.

Reklama Reklama

Próba generalna przed startem przerwana po 5 minutach i 15 sekundach

„We wtorek rano NASA zakończyła próbę generalną przed lotem testowym Artemis II, pomyślnie załadowując paliwo kriogeniczne do zbiorników SLS (Space Launch System). Próba generalna była testem przedstartowym, mającym na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie wszelkich problemów przed próbą startu” – poinformowała NASA. „Inżynierowie pokonali szereg trudności podczas dwudniowego testu i zrealizowali wiele zaplanowanych celów. Aby umożliwić zespołom analizę danych i przeprowadzenie drugiej próby generalnej, NASA wyznaczy marzec jako najwcześniejszą możliwą datę startu testu w locie” – dodano w komunikacie.

NASA poinformowała dziś rano , że „odliczanie do próby generalnej statku Artemis II zostało przerwane po 5 minutach i 15 sekundach z powodu wycieku ciekłego wodoru na styku przewodu masztu serwisowego ogona, w którym wcześniej w trakcie odliczania również stwierdzono wysokie stężenie ciekłego wodoru”.

„Przesunięcie lutowego okna startowego oznacza również, że astronauci misji Artemis II zostaną zwolnieni z kwarantanny, którą odbyli w Houston 21 stycznia” – poinformowała NASA. „W rezultacie nie pojadą we wtorek do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego NASA na Florydzie, jak wstępnie planowano. Załoga ponownie przejdzie kwarantannę około dwóch tygodni przed kolejnym planowanym startem”.