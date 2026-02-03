Aktualizacja: 03.02.2026 18:19 Publikacja: 03.02.2026 17:49
System startowy SLS (Space Launch System) z kapsułą załogową Orion na kompleksie startowym 39B o wschodzie słońca w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w Cape Canaveral na Florydzie
Foto: Reuters/Steve Nesius
Dziesięciodniowa misja załogowa ma na celu wyniesienie astronautów na orbitę Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat. Start misji zaplanowano z kompleksu startowego 39B w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Florydzie na pokładzie rakiety nośnej Space Launch System, najpotężniejszej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowała agencja.
„We wtorek rano NASA zakończyła próbę generalną przed lotem testowym Artemis II, pomyślnie załadowując paliwo kriogeniczne do zbiorników SLS (Space Launch System). Próba generalna była testem przedstartowym, mającym na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie wszelkich problemów przed próbą startu” – poinformowała NASA. „Inżynierowie pokonali szereg trudności podczas dwudniowego testu i zrealizowali wiele zaplanowanych celów. Aby umożliwić zespołom analizę danych i przeprowadzenie drugiej próby generalnej, NASA wyznaczy marzec jako najwcześniejszą możliwą datę startu testu w locie” – dodano w komunikacie.
Czytaj więcej
Misja Artemis II pod wieloma względami zapowiada się historycznie. NASA wraca z programem lotów n...
NASA poinformowała dziś rano , że „odliczanie do próby generalnej statku Artemis II zostało przerwane po 5 minutach i 15 sekundach z powodu wycieku ciekłego wodoru na styku przewodu masztu serwisowego ogona, w którym wcześniej w trakcie odliczania również stwierdzono wysokie stężenie ciekłego wodoru”.
„Przesunięcie lutowego okna startowego oznacza również, że astronauci misji Artemis II zostaną zwolnieni z kwarantanny, którą odbyli w Houston 21 stycznia” – poinformowała NASA. „W rezultacie nie pojadą we wtorek do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego NASA na Florydzie, jak wstępnie planowano. Załoga ponownie przejdzie kwarantannę około dwóch tygodni przed kolejnym planowanym startem”.
Czytaj więcej
Program powrotu, po ponad 50 latach, Amerykanów na Księżyc notuje opóźnienia. Zapowiada się pasjo...
Agencja nie podała oficjalnego terminu startu w marcu, twierdząc, że zespoły muszą najpierw „w pełni przeanalizować dane z testów, rozwiązać każdy problem i powrócić do testów”. Przed wtorkowym przełożeniem, najwcześniej jak to możliwe, NASA mogłaby wysłać dowódcę Reida Wisemana i jego załogę na Księżyc nie wcześniej niż w niedzielę.
W poniedziałek w południe kontrolerzy startu rozpoczęli ładowanie 90-metrowej rakiety superzimnym wodorem i tlenem. Ponad 2 800 000 litrów tego gazu musiało zostać wpompowane do zbiorników i pozostać na pokładzie przez kilka godzin, symulując końcowe etapy prawdziwego odliczania.
Jednak nadmiar wodoru gromadził się w dolnej części rakiety. Ładowanie paliwa zostało przerwane co najmniej dwukrotnie, ponieważ zespół startowy starał się obejść problem, stosując techniki opracowane podczas poprzedniego odliczania do startu rakiety w 2022 roku. Podczas pierwszego lotu testowego wystąpiły wycieki wodoru, zanim ostatecznie odbył się on bez załogi.
Czytaj więcej
Opóźni się pierwszy od przeszło pół wieku załogowy lot na Księżyc. Z kolei realizowany właśnie pl...
Misja Artemis II jest kontynuacją bezzałogowej misji Artemis I i będzie stanowić kluczowy test systemów NASA do badań w głębokiej przestrzeni kosmicznej przed podjęciem przez astronautów próby lądowania na Księżycu w ramach przyszłego lotu.
NASA twierdzi, że misja ta stanowi kluczowy krok w kierunku długoterminowej eksploracji Księżyca i ewentualnych załogowych misji na Marsa .
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Duży, jasny obiekt przypominający meteor – taki widok na nocnym niebie mogli obserwować mieszkańcy stanu Wiktori...
Po raz pierwszy w historii naukowcy połączyli cztery niezależne metody badania ciemnej energii w jednym eksperym...
Przed nami druga w tym roku pełnia. Na niebie pojawi się Śnieżny Księżyc. Będzie widoczny w nocy z 1 na 2 lutego...
W jaki sposób czarne dziury we wczesnym wszechświecie osiągały tak szybko gigantyczne rozmiary? To jedna z najwi...
Martwa gwiazda obserwowana przez astronomów wydaje się wytwarzać falę uderzeniową. Badacze nie potrafią na razie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas