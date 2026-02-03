Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Kilka wyzwań” podczas testów. NASA przesunęła termin startu misji księżycowej Artemis II

NASA ogłosiła, że przesuwa start misji księżycowej Artemis II na marzec po tym, jak podczas testów w tym tygodniu odkryto wycieki paliwa.

Publikacja: 03.02.2026 17:49

System startowy SLS (Space Launch System) z kapsułą załogową Orion na kompleksie startowym 39B o wsc

System startowy SLS (Space Launch System) z kapsułą załogową Orion na kompleksie startowym 39B o wschodzie słońca w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w Cape Canaveral na Florydzie

Foto: Reuters/Steve Nesius

Bartosz Lewicki

Dziesięciodniowa misja załogowa ma na celu wyniesienie astronautów na orbitę Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat. Start misji zaplanowano z kompleksu startowego 39B w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Florydzie na pokładzie rakiety nośnej Space Launch System, najpotężniejszej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowała agencja.

Próba generalna przed startem przerwana po 5 minutach i 15 sekundach

„We wtorek rano NASA zakończyła próbę generalną przed lotem testowym Artemis II, pomyślnie załadowując paliwo kriogeniczne do zbiorników SLS (Space Launch System). Próba generalna była testem przedstartowym, mającym na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie wszelkich problemów przed próbą startu” – poinformowała NASA. „Inżynierowie pokonali szereg trudności podczas dwudniowego testu i zrealizowali wiele zaplanowanych celów. Aby umożliwić zespołom analizę danych i przeprowadzenie drugiej próby generalnej, NASA wyznaczy marzec jako najwcześniejszą możliwą datę startu testu w locie” – dodano w komunikacie.

Czytaj więcej

Po raz pierwszy w misji księżycowej poleci kobieta, Afroamerykanin i Kanadyjczyk
Technologie
Pierwsza kobieta i Afroamerykanin w księżycowej misji. Załoga Artemis II wybrana

NASA poinformowała dziś rano , że „odliczanie do próby generalnej statku Artemis II zostało przerwane po 5 minutach i 15 sekundach z powodu wycieku ciekłego wodoru na styku przewodu masztu serwisowego ogona, w którym wcześniej w trakcie odliczania również stwierdzono wysokie stężenie ciekłego wodoru”.

„Przesunięcie lutowego okna startowego oznacza również, że astronauci misji Artemis II zostaną zwolnieni z kwarantanny, którą odbyli w Houston 21 stycznia” – poinformowała NASA. „W rezultacie nie pojadą we wtorek do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego NASA na Florydzie, jak wstępnie planowano. Załoga ponownie przejdzie kwarantannę około dwóch tygodni przed kolejnym planowanym startem”.

Czytaj więcej

Amerykanie wracają na Księżyc. Chcą znów zatknąć tam flagę USA. Ale Chiny też mają ochotę na Księżyc
Globalne Interesy
Kiedy Amerykanie znów wylądują na Księżycu? Chiny mają podobny plan i się śpieszą

Start misji Artemis II w marcu, po „analizie danych i rozwiązaniu problemów”

Agencja nie podała oficjalnego terminu startu w marcu, twierdząc, że zespoły muszą najpierw „w pełni przeanalizować dane z testów, rozwiązać każdy problem i powrócić do testów”. Przed wtorkowym przełożeniem, najwcześniej jak to możliwe, NASA mogłaby wysłać dowódcę Reida Wisemana i jego załogę na Księżyc nie wcześniej niż w niedzielę.

W poniedziałek w południe kontrolerzy startu rozpoczęli ładowanie 90-metrowej rakiety superzimnym wodorem i tlenem. Ponad 2 800 000 litrów tego gazu musiało zostać wpompowane do zbiorników i pozostać na pokładzie przez kilka godzin, symulując końcowe etapy prawdziwego odliczania.

Jednak nadmiar wodoru gromadził się w dolnej części rakiety. Ładowanie paliwa zostało przerwane co najmniej dwukrotnie, ponieważ zespół startowy starał się obejść problem, stosując techniki opracowane podczas poprzedniego odliczania do startu rakiety w 2022 roku. Podczas pierwszego lotu testowego wystąpiły wycieki wodoru, zanim ostatecznie odbył się on bez załogi.

Czytaj więcej

Kolejne lądowanie człowieka na Księżycu to cel programu Artemis, realizowanego przez NASA i ESA
Globalne Interesy
Amerykanie mają problemy z Księżycem. Misja załogowa łapie poślizg

Misja Artemis II, „kluczowy krok do eksploracji Księżyca i lotów na Marsa”

Misja Artemis II jest kontynuacją bezzałogowej misji Artemis I i będzie stanowić kluczowy test systemów NASA do badań w głębokiej przestrzeni kosmicznej przed podjęciem przez astronautów próby lądowania na Księżycu w ramach przyszłego lotu.

NASA twierdzi, że misja ta stanowi kluczowy krok w kierunku długoterminowej eksploracji Księżyca i ewentualnych załogowych misji na Marsa .

Źródło: rp.pl

Kosmos NASA
