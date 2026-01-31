Rzeczpospolita
Śnieżny Księżyc rozświetli niebo nad Polską. Kiedy obserwować pełnię w lutym?

Przed nami druga w tym roku pełnia. Na niebie pojawi się Śnieżny Księżyc. Będzie widoczny w nocy z 1 na 2 lutego. Jak wskazują prognozy, warunki pogodowe powinny w tym czasie sprzyjać obserwacjom nocnego nieba.

Publikacja: 31.01.2026 06:00

Anna Rogalska

Śnieżny Księżyc rozświetli niebo nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Chociaż tym razem nie będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem tzw. superpełni, to nasz satelita powinien być bardzo dobrze widoczny.

Pełnia Śnieżnego Księżyca. Skąd ta nazwa?

Najbliższą pełnię Księżyca będzie można obserwować 1 lutego w nocy. Maksimum jasności nasz satelita osiągnie dokładnie o godz. 23.10 czasu polskiego. Jego tarcza będzie wtedy oświetlona w 100 procentach, jednak Księżyc w pełni będzie dobrze widoczny przez całą noc z 1 na 2 lutego.

Pełnia w lutym nazywana jest Śnieżnym Księżycem. Określenie to wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Nadawane przez nich nazwy nawiązywały do zmian w przyrodzie zachodzących wraz z porami roku. Nazwa Śnieżny Księżyc miała symbolizować najmroźniejszy i najbardziej śnieżny okres w roku. Lutowa pełnia była również określana Głodową Pełnią ze względu na kończące się zapasy i niedobór żywności w środku zimy.

Czym jest pełnia Księżyca? Jak często występuje?

Pełnia Księżyca jest jedną z czterech głównych faz Księżyca. Pozostałe to nów, I kwadra i III kwadra. Pełnia następuje wtedy, gdy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Cała jego tarcza jest wtedy widoczna z Ziemi, ponieważ w pełni oświetla ją Słońce. Pełnia Księżyca występuje zazwyczaj raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Bywa, że zdarza się dwukrotnie. Mówimy wtedy o pełni niebieskiego Księżyca, zwanej także Błękitnym Księżycem. Takie zjawisko będzie miało miejsce w tym roku i nastąpi w maju.

Z kolei superpełnia ma miejsce, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum, czyli miejsca na orbicie znajdującego się najbliżej Ziemi. Nasz satelita wydaje się wtedy nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż będąc w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity, zwanym apogeum.

Średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384 399 km. W czasie nadchodzącej pełni nasz satelita zbliży się do Ziemi na odległość około 375 tys. km. Tym razem nie będzie to superpełnia. W 2026 roku Księżyc w pełni znajdzie się najbliżej Ziemi 24 grudnia – jego odległość wyniesie wtedy około 363 tys. km.

Czy pełnia Księżyca w lutym będzie dobrze widoczna? Jak ją obserwować?

Pełnia Księżyca w nocy z 1 na 2 lutego powinna być dobrze widoczna. Z prognoz wynika, że w większości kraju będzie wtedy bezchmurnie lub wystąpi niewielkie zachmurzenie, co stwarza doskonałe warunki do obserwacji nocnego nieba.

Księżyc można obserwować gołym okiem. Jak sugerują eksperci, nasz satelita wydaje się większy, gdy jest blisko horyzontu, z powodu tzw. iluzji księżycowej. Najbliżej horyzontu Księżyc znajduje się tuż po zachodzie Słońca lub przed wschodem.

Kalendarz pełni Księżyca na 2026 rok

Lutowa pełnia jest drugą pełnią Księżyca w tym roku. Następną będzie można obserwować w marcu. Oto lista nadchodzących pełni w 2026 r.:

  • 1 lutego – Śnieżny Księżyc
  • 3 marca – Robaczy Księżyc
  • 2 kwietnia – Różowy Księżyc
  • 1 maja – Kwiatowy Księżyc
  • 31 maja – Błękitny Księżyc
  • 30 czerwca – Truskawkowy Księżyc
  • 29 lipca – Księżyc Koźli
  • 28 sierpnia – Księżyc Jesiotrów
  • 26 września – Księżyc Żniwiarzy
  • 26 października – Księżyc Myśliwych
  • 24 listopada – Księżyc Bobrów
  • 24 grudnia – Zimny Księżyc

