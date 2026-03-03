Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Krwawy Księżyc” na niebie już dziś. Zła wiadomość dla Polski

„Krwawy Księżyc” – niezwykle efektowne zaćmienie Księżyca, w czasie którego przybiera on czerwoną, pomarańczową lub miedzianą barwę – będzie można podziwiać na niebie już dziś. Mamy jednak złą wiadomość dla tych, którzy chcieliby obserwować to zjawisko w Polsce.

Aktualizacja: 03.03.2026 10:22 Publikacja: 03.03.2026 05:30

Tak prezentuje się tzw. Krwawy Księżyc

Tak prezentuje się tzw. Krwawy Księżyc

Foto: AFP

Maria Krzos

Zaćmienie Księżyca ma miejsce wtedy, gdy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem i rzuci na niego swój cień. Zjawisko to może wystąpić wyłącznie podczas pełni. W przypadku zaćmienia całkowitego cały Księżyc wchodzi w najciemniejszą część cienia Ziemi (tzw. cień właściwy, czyli umbrę), co powoduje jego wyraźne pociemnienie. Zaćmienie, którego spodziewamy się 3 marca potrwa około 5 godzin i 39 minut, natomiast sama faza całkowita – czyli najefektowniejsza – potrwa około 58 minut.

Zaćmienie Księżyca

Zaćmienie Księżyca

Foto: PAP

Czym jest „Krwawy Księżyc”?

„Krwawy Księżyc” to popularna nazwa całkowitego zaćmienia Księżyca, ponieważ w tym czasie jego tarcza przyjmuje kolor czerwony, pomarańczowy lub miedziany. Dzieje się tak dlatego, że światło słoneczne, przechodząc przez atmosferę Ziemi (w której cieniu znajduje się Księżyc) zostaje rozproszone i nie dociera do niego w całości. Brakuje fal krótkich (niebieskich), zaś czerwone docierają do Księżyca i oświetlają go czerwonym blaskiem. Intensywność barwy zależy od stanu atmosfery – np. obecności pyłów czy aerozoli.

Czytaj więcej

Polski teleskop w chilijskim Las Campanas uruchomiono 30 lat temu. – Projekt OGLE to jest chyba najd
Plus Minus
Wybitny polski astronom: Wszechświat jest znowu inny, niż nam się wydawało

O „Krwawym Księżycu” mówimy tylko w przypadku zaćmień całkowitych, które są rzadsze niż częściowe (podczas których tylko fragment Księżyca wchodzi w cień Ziemi). Globalnie występują średnio raz na rok lub rzadziej, w konkretnym miejscu na Ziemi można je zobaczyć tylko co kilka lat, ponieważ widoczność zaćmienia zależy od położenia obserwatora.

Reklama
Reklama

Czy całkowite zaćmienie Księżyca z 3 marca 2026 r. będzie widoczne w Polsce?

Niestety, tym razem nie mamy dobrych wiadomości dla miłośników astronomii w naszym kraju. W Europie, a więc również w Polsce, nadchodzące całkowite zaćmienie nie będzie widoczne. W tym czasie Księżyc będzie znajdował się poniżej linii horyzontu. Tym razem więcej szczęścia będą mieli mieszkańcy innych części świata. Jak czytamy w komunikacie NASA, „3 marca całkowite zaćmienie będzie widoczne wieczorem we wschodniej Azji i Australii, przez całą noc na Pacyfiku, a wczesnym rankiem w Ameryce Północnej i Środkowej oraz na dalekim zachodzie Ameryki Południowej”. Agencja wyjaśnia, że w Azji Środkowej i dużej części Ameryki Południowej zaćmienie będzie widoczne jako zaćmienie częściowe. „Zaćmienia nie będzie widać w Afryce ani Europie” – podsumowuje.

Czy „Krwawy Księżyc” można obserwować bez sprzętu?

Zaćmienie Księżyca jest całkowicie bezpieczne do obserwacji gołym okiem. Dla lepszej widoczności należy wybrać miejsca oddalone od jasnych świateł. Lornetka lub teleskop mogą poprawić widoczność szczegółów na powierzchni Księżyca.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Naukowcy odkryli, że układ planetarny wokół gwiazdy LHS 1903 kwestionuje obecne teorie formowania pl
Kosmos
Układ planet, który „nie powinien istnieć”. Nowe odkrycie podważa teorię powstawania planet
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
W 2026 roku będzie można zobaczyć m.in. zaćmienia Słońca / zdjęcie ilustracyjne
Nauka
Zaćmienia Słońca i wyjątkowe pełnie Księżyca w 2026 roku. Które zjawiska będą widoczne z Polski?
Naukowcy prawdopodobnie odkryli nową planetę podobną do Ziemi / zdjęcie ilustracyjne
Kosmos
Odkryto planetę nadającą się do zamieszkania? Jest jeden problem
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Rakieta SLS (Space Launch System) z kapsułą Orion, przygotowywana do misji Artemis II, podczas trans
Kosmos
NASA zmienia plany misji Artemis III. Lądowanie na Księżycu przesunięte
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama