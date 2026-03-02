To dlatego skaczemy z radości. Naukowcy wyjaśniają

W wyniku eksperymentu naukowcy odkryli, że sposób poruszania się badanych zmieniał się w zależności od tego, czy nagrody przekraczały ich oczekiwania, czy też nie spełniały ich.

– Zwykle nie można wejść do mózgu i zobaczyć, co robią neurony dopaminergiczne (komórki w mózgu, które uwalniają dopaminę i kształtują szeroki zakres ludzkich zachowań – przyp. red.), ale ruch może odzwierciedlać te obliczenia neuronowe, które tak trudno rozwikłać – powiedział Colin Korbisch cytowany w komunikacie University of Colorado Boulder.

Okazało się, że badani mieli tendencję do nieco szybszego sięgania po cele, które z większym prawdopodobieństwem oferowały nagrodę, co było zgodne z oczekiwaniami naukowców.

W trakcie badania udało się jednak odkryć jeszcze coś intrygującego. Gdy badani sięgali po cel, który raczej nie wiązał się z nagrodą, a nieoczekiwanie ją otrzymywali, wówczas ich ruch sięgania po kolejne cele nagle przyspieszał, i to nawet jeśli już otrzymali nagrodę. Ten wzrost energii nastąpił zaledwie 220 milisekund po tym, jak badani usłyszeli sygnał dźwiękowy zwiastujący nagrodę. Chociaż efekt ten był subtelny i niewidoczny gołym okiem, to wyniki badań jasno wskazują, że miła niespodzianka może dodać ludziom nieco energii.

Wyniki badań nad przyczyną skakania z radości znajdą zastosowanie w medycynie?

Badanie podkreśla kluczową rolę, jaką dopamina – substancja chemiczna w mózgu związana z odczuwaniem satysfakcji – wydaje się odgrywać w przyspieszaniu ruchów ludzi, gdy czegoś pragną. Chociaż naukowcy nie potrafią jednoznacznie wskazać, co odpowiada za wspomniany przypływ energii, to podejrzewają, że badani – w wyniku nieoczekiwanej nagrody – otrzymali drugą dawkę dopaminy. Z kolei gdy uczestnicy badania byli pewni, że otrzymają nagrodę, nie wydawało się, aby nastąpił u nich drugi wyrzut dopaminy.