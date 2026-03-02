Już nie 140/90 mm Hg. Normy ciśnienia zaostrzono

Nieco inne progi obowiązują przy pomiarach wykonywanych w domu. W tym przypadku podwyższone ciśnienie tętnicze rozpoznaje się od 120 do 134 i/lub od 70 do 84 mm Hg, zaś nadciśnienie od poziomu 135/85 mm Hg.

W przypadku pacjentów, którzy przyjmują leki na ciśnienie, skurczowe ciśnienie docelowe wynosi od 120 mm Hg do 129 mm Hg. To kolejna zmiana w stosunku do poprzednich wytycznych europejskich, które zakładały dwuetapowe podejście. Wcześniej zalecano, aby pacjenci byli leczeni do celu poniżej 140/90 mm Hg, a dopiero później do celu poniżej 130/80 mm Hg.

Jakie są normy ciśnienia u dzieci i młodzieży?

W przypadku dzieci i młodzieży stosuje się nieco inne metody oceny. Zamiast stałych wartości z tabeli wykorzystuje się tzw. siatki centylowe, które uwzględniają wiek, płeć i wzrost. Dzięki temu pediatrzy są w stanie porównać wynik dziecka z wartościami typowymi dla jego rówieśników.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci rozpoznaje się w momencie, gdy wartości przekraczają 95. centyl dla danej grupy i zostały potwierdzone w trzech niezależnych pomiarach. Wyniki mieszczące się pomiędzy 90. a 95. centylem określa się jako wysokie prawidłowe. U młodzieży powyżej 16. roku życia stosuje się już kryteria podobne do tych obowiązujących u dorosłych.