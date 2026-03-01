Z tego artykułu dowiesz się: Jakie różnice w skuteczności występują między szczepionkami Zostavax i Shingrix?

Jakie wnioski wyciągnięto z badań prowadzonych w różnych krajach na temat wpływu szczepionki na demencję?

Jakie nieoczekiwane efekty szczepionki odnotowano w kontekście zdrowia mózgu?

W ostatnich latach pojawiło się sporo badań, które dostarczyły dowodów na zaskakujący związek między szczepieniami a zdrowiem mózgu. Analizy przeprowadzone w różnych krajach wskazują, że osoby starsze, które zostały zaszczepione przeciw półpaścowi, rzadziej zapadają na demencję. Co więcej, pojawiły się przesłanki, że szczepienie może wpływać również na tempo starzenia biologicznego, obniżając poziom przewlekłego stanu zapalnego. Omówienie wyników tych badań znalazło się na portalu Ars Technica.

Jaka była skuteczność szczepionek przeciwko półpaścowi?

Szczepionki mają za zadanie zapobiegać reaktywacji wirusa varicella-zoster, odpowiedzialnego za ospę wietrzną i półpasiec. Wirus ten pozostaje w organizmie przez całe życie, uśpiony w komórkach nerwowych. Jego ponowne uaktywnienie prowadzi do bolesnej wysypki, która w niektórych przypadkach może powodować długotrwałe powikłania, w tym problemy ze wzrokiem, słuchem lub równowagą.

Pierwsza szczepionka, Zostavax, wprowadzona w 2006 r. Zmniejszyła ona ryzyko zachorowania na półpasiec o 51 proc. W 2017 r. pojawiła się nowa wersja – Shingrix, oparta na innej technologii, która okazała się znacznie silniejsza. Jej skuteczność u osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych wynosi od 90 do 97 proc. Wraz z jej wprowadzeniem zmieniono oficjalne zalecenia, wskazując ją jako preferowaną formę profilaktyki.