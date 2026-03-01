07:16 Budanow: Rosja zaakceptowałaby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Rosja zaakceptowałaby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy udzielone przez USA – powiedział szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow.

W rozmowie z dziennikarzami Budanow stwierdził, że Moskwa już wcześniej sygnalizowała gotowość do zaakceptowania gwarancji oferowanych przez Waszyngton. – Podczas wcześniejszych negocjacji strona rosyjska wprost powiedziała, że zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa zaoferowane Ukrainie przez USA – powiedział Budanow.

Dodał, że Rosja rozumie, iż może zostać „zmuszona” do przyjęcia takich gwarancji.

07:00 Rosyjskie straty [RAPORT]

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił, że rosyjska armia straciła w ciągu ostatniej doby 870 żołnierzy. Od początku wojny Rosjanie stracili 1266770 żołnierzy.

Ukraińcy zniszczyli także 11 709 (+2) czołgów, 24 108 (+6) bojowych wozów opancerzonych, 37 721 (+58) systemów artyleryjskich, 1 662 (+1) wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 1 308 (+3) systemów obrony przeciwlotniczej, 435 (+0) samolotów, 348 (+0) śmigłowców, 151 359 (+1 722) bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego, 4 384 (+0) pocisków manewrujących, 29 (+0) okrętów/kutrów, 2 (+0) okrętów podwodnych, 80 510 (+181) jednostek sprzętu samochodowego i cystern oraz 4 075 (+0) jednostek sprzętu specjalnego armii Federacji Rosyjskiej.

06:49 Eksplozje w Odessie

Około godziny 4 rano do miasta dotarły rosyjskie drony. Władze ogłosiły alarm, a mieszkańcy zgłaszali, że słuchać było wybuchy.